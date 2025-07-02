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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضياء السيد: الهلال السعودي مشروع "دولة".. وأرفض رحيل وسام أبو علي عن الأهلي

ضياء السيد
ضياء السيد
محمد سمير

أكد ضياء السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن الهلال السعودي حقق انتصارًا تاريخيًا على حساب مانشستر سيتي الانجليزي في كأس العالم للأندية، وطموح اللاعبين أصبح كبيرًا بعد النتائج المميزة منذ انطلاقة البطولة.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: ما يقدمه الهلال هو بوادر نجاح للمشروع الرياضي الكبير الذي قامت به السعودية مؤخرًا، بالتعاقد مع أبرز النجوم العالمية في العامين الماضيين، وبالتأكيد نتائج الهلال تؤكد نجاح المشروع الرياضي.

وأضاف: الهلال السعودي مشروع "دولة"، وهناك فارق إمكانيات كبيرة بينه وبين الأهلي المصري أو أي فريق عربي آخر. ويجب على جمهور القلعة الحمراء أن يفخر بناديه على ما يفعله في السنوات الماضية، والفريق توج بالعديد من البطولات وطول الوقت يعمل جاهدًا للتطوير وتعظيم موارده المالية عن طريق شركة الكرة وجلب المزيد من الاستثمارات.

وأكمل: لابد من التمسك بـ وسام أبوعلي مهما كانت المغريات المالية، ولابد من التتويج بدوري الأبطال في النسخة المقبلة من أجل العودة لكأس العالم للأندية في 2029، والفريق قام بتجهيز إسكواد قوي من أجل الوصول للمونديال 2029، والأهلي ليس ناديًا استثماريًا، النادي الأحمر يريد حصد البطولات وزيادة الرعاة من أجل كسب المزيد من المداخيل المالية.

وزاد: من الصعب التخلي عن لاعب بحجم وسام أبوعلي، ويجب الاتفاق مع اللاعب على بقائه مع النادي، وهناك عقود يجب احترامها، وسام جاء للأهلي منذ عام ونصف فقط، وهو وقت قصير جدًا، لأن النادي في حاجة لوجوده فنيًا. وهذا رأيي بعيدًا عن الإدارة.

وتابع: الوقت الحالي "ضيق"، ومن الصعب تعويض وسام أبوعلي، ورغم أنه كانت محاولات سابقة لضم مصطفى محمد لكنها لم تنجح، لو كان هناك حسم تام لصفقة قوية في الهجوم، وقتها من الممكن أن يكون التفكير مختلف.. أسهل شئ في الملف أن يقوم الأهلي ببيع عقد اللاعب.

وأتم: أنا مع استمرار محمد مجدي أفشة وحسين الشحات، وكل اللاعبين سيحصلون على فرص المشاركة في ظل كثرة البطولات.

ضياء السيد الهلال السعودي مانشستر سيتي كأس العالم للأندية وسام أبوعلي

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