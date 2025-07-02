التقي صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث الأمريكي روب ستول وبحضور نائبه المصري المهندس شريف العريان ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ، وتأتي هذه الزيارة لرئيس الاتحاد الدولي لمصر لحضور فاعليات سلسلة بطولة كأس العالمً والتي تستضيفها مصر بالإسكندرية وتنطلق خلال الفترة من ٤ حتي ٧ يوليو الجاري .

وتناول اللقاء آخر استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم للخماسي الحديث والتي ينظمها الاتحاد المصري وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة .

حيث اكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي جاهزية مصر المعهودة علي استضافة سلسلة بطولات كأس العالم الهامة ، والتي تعد من اهم البطولات علي رأس أجندة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ويشارك بها افضل لاعبي العالم .

ورحب الدكتور أشرف صبحي برئيس الاتحاد الدولي في زيارته لمصر موضحاً أن مصر أصبحت بمصاف الدول الكبري بالعالم علي مستوي اللعبة بفضل دعم الدولة ممثلة في الوزارة ودعم الاتحاد المصري للعبة .

وأضاف وزير الرياضة أننا نسير بخطوات ثابتةً نحو السعي في التربع علي العرش الدولي للعبة حيث أصبحت مصر تمتلك العديد من اللاعبين الواعدين وابطال العالم في اللعبة بمختلف الأعمار السنية ، وكان اخرها ما حققه المنتخب المصري تحت 21 سنة ببطولة العالم والتي أقيمت مؤخراً بالمجر ، واستطاع المنتخب تحقيق إنجاز كبير حيث تمكن من حصد خمس ميداليات متنوعة بواقع ثلاث ذهبيات وفضية وبرونزية وهو ما يؤكد علي جودة لاعبي المنتخب القومي وامتلاك مصر لجيل مميز من لاعبي المنتخبات القومية للخماسي الحديث .

فيما اشاد رئيس الاتحاد الدولي بجهود الاتحاد المصري في تطوير اللعبة من خلال سيطرة المنتخب المصري للخماسي الحديث علي منصات التتويج للبطولات التي يشارك فيها المنتخب المصري وايضاً ما حققه لاعبو المنتخب في أولمبياد طوكيو وباريس بمجموع ميداليتين ذهبية وفضية