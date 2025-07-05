وزير الشباب والرياضة يشهد فعاليات مهرجان خطوة نحو حياة أفضل بنادي النادي شيراتون

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، فعاليات مهرجان "خطوة نحو حياة أفضل – بداية جديدة" في موسمه الحادي عشر، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، بنادي النادي فرع شيراتون، بمشاركة أكثر من 1000 طفل، وبحضور عدد من الشخصيات العامة وقيادات الوزارة.

تخلل المهرجان مجموعة متنوعة من الألعاب التفاعلية والأنشطة الحركية في الملاعب، إلى جانب ورش عمل تنموية تناولت موضوعات هامة مثل الاستخدام الآمن للإنترنت، التنمر، التحديات المعاصرة، الجرائم المستحدثة، التغيرات المناخية، الثقة بالنفس، التعلم النشط، العنف الأسري، وغيرها من القضايا التي تهم الأسرة المصرية وتسهم في بناء شخصية متكاملة للأطفال.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، خلال تفقده الفعاليات، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالنشء باعتبارهم حجر الأساس في بناء مستقبل الوطن، مشيداً بالمشروع الذي يعكس توجه الدولة نحو بناء الإنسان المصري من خلال برامج غير تقليدية تستهدف الفكر والسلوك والمهارات الحياتية.

كما أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة الواسعة في المهرجان، مشيراً إلى أن هذا الزخم يعكس ثقة المجتمع في البرامج التي تنفذها الوزارة، موجهاً الشكر لكل الشركاء الداعمين الذين ساهموا في إنجاح الفعاليات، ومؤكداً استمرار الوزارة في دعم المبادرات الهادفة إلى تنمية وعي وقدرات الأجيال الجديدة.

ويُعد المشروع القومي "خطوة نحو حياة أفضل – بداية جديدة" نموذجاً رائداً لتكامل الجهود الحكومية والمجتمعية في إعداد أجيال قادرة على التفاعل مع تحديات العصر، وتبنّي السلوكيات الإيجابية، والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع.