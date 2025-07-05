وفاة رئيس شعبة الأجهزة بالغرفة التجارية بالوادي الجديد إثر ازمه قلبيه مفاجئه

توفي محمد مختار العمدة، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد ورئيس شعبة الأجهزة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث جرى نقله إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وتبين أنه توفى بسبب تلك الأزمة القلبية.

وأعلنت الغرفة التجارية في بيان لها، إنه بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدَّم عربي كامل يماني، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد، وأعضاء المجلس، والعاملون بالغرفة التجارية بالوادي الجديد، بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى العضو الخلوق "محمد مختار العمدة"، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، ورئيس شعبة الأجهزة بالمجلس، بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة.

وكان العمدة معروف بعمل الخير بين أهالى المدينة طوال حياته العصامية التى كافح فيها من أجل تخقيق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة المتنوعة ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان المتوفى من مسقط رأسه بمدينة الخارجة، بحضور عدد كبير من التجار وأهالى المدينة.