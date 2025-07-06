هيئة بحرية بريطانية: هجوم بقذائف “آر بي جي”على سفينة غرب الحديدة باليمن





أعلنت هيئة بحرية بريطانية أن عدة قوارب صغيرة هاجمت سفينة غربي الحديدة بأسلحة نارية خفيفة وقذائف "آر بي جي".

ونقلت رويترز عن هيئة بحرية بريطانية بلاغ عن واقعة على بعد 51 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن حيث تعرضت سفينة لهجوم من قوارب أطلقت النار باستخدام أسلحة خفيفة وقذائف.

أعلنت هيئة البحرية البريطانية، تعرض سفينة تجارية لهجوم جنوب البحر الأحمر بالقرب من السواحل اليمنية، دون الإفصاح عن سقوط ضحايا جراء الهجوم.

وجاءت تلك الهجمات عقب ساعات من إعلان يحي سريع المتحدث باسم جماعة الحوثي استعداد جماعته للتعامل مع "أي تطورات قادمة"، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تأتي في سياق دعم ما وصفه بـ"المقاومة الفلسطينية الباسلة".

وأعلن الحوثي اليوم الأحد تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بـ"النوعية"، استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا داخل الأراضي المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2".

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن "العملية حققت هدفها بنجاح"، مشيرًا إلى أنها تسببت في "توقف حركة المطار ولجوء عدد كبير من المستوطنين إلى الملاجئ"، دون صدور تأكيدات رسمية من الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة.