حماس تطالب بخروج 1000 أسير فلسطيني مقابل الإفراج عن المحتجزين

أفادت تقارير بمطالبة حركة حماس الإفراج عن نحو ألف أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، بينهم 100 من أصحاب المؤبدات مقابل الإفراج عن 18 محتجزا إسرائيليا بينهم 10 أحياء.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية فإن القائمة تشمل أسماء تعتبرها إسرائيل "ثقيلة"، سبق ورفضت إطلاق سراحها في صفقات سابقة.

الاسم الأبرز على رأس القائمة هو القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، المحكوم بخمسة مؤبدات وأربعين عامًا إضافيًا بتهم تنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين.

كذلك تطالب حماس بالإفراج عن أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية، المتهم بتدبير اغتيال الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي عام 2001، والمحكوم بالسجن 30 عامًا.

وتضم القائمة أيضًا عبد الله البرغوثي، أحد قادة الذراع العسكري لحماس في الضفة، المحكوم بـ67 مؤبدًا، وهو أشد حكم بالسجن في إسرائيل، بعد اتهامه بالضلوع في عمليات خلال الانتفاضة الثانية.

حول تفاصيل تبادل الأسرى، فمن المتوقع الإفراج عن 1,000 أسير فلسطيني بالإضافة إلى 100 أسير من المحكومين بالمؤبد، ضمن الصفقة إذا ما تمّ إنجازها.