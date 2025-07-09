شاهد| هواوي مايكسترو S800 الجديدة

كشفت شركة هواوي عن طرازها الجديد هواوي مايكسترو S800 ، وتنتمي مايكسترو S800 لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

هواوي مايكسترو S800 الجديدة

تنافس سيارة هواوي مايكسترو S800 العديد من الاصدارات من ضمنها مرسيدس مايباخ S-Class.

أبعاد هواوي مايكسترو S800 الجديدة

هواوي مايكسترو S800 الجديدة

تأتى سيارة هواوي مايكسترو S800 الجديدة بطول 5480 مم، وعرض 2000 مم، وارتفاع 1536 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3370 مم .

مواصفات هواوي مايكسترو S800 الجديدة

زودت سيارة هواوي مايكسترو S800 الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، هيكل عالي الصلابة، وبها 13 وسادة هوائية، ونظام أمان رباعي الإغلاق، وبها أبواب ذكية كهربائية مزودة برادار وليدار لتعديل الزاوية أوتوماتيكياً حسب العوائق، ونظام إضاءة ترحيبي يتم عرضه على الأرض عند الدخول.

هواوي مايكسترو S800 الجديدة

بالاضافة إلى ان سيارة هواوي مايكسترو S800 الجديدة بها، ثلاث شاشات أمامية، وبها شاشة عرض أمامية HUD، وثلاجة، وطاولات قابلة للطي، وسقف بانوراما مضاء بنمط سماء مرصعة بالنجوم، وبها مقاعد خلفية قابلة للإمالة مزودة بشاشة تحكم لمسية للتحكم في التكييف، وبها 43 سماعة صوتية، وبها نظام إلغاء ضوضاء نشط، وزجاج عازل للصوت .

محركات هواوي مايكسترو S800 الجديدة

تعتمد سيارة هواوي مايكسترو S800 الجديدة علي بطارية سعة 97 كيلوواط/ ساعة، ويمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% في مدة 12 دقيقة فقط، ويمكن للسيارة ان تقوم بقطع 702 كم/ساعة، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 4.3 ثواني .

هواوي مايكسترو S800 الجديدة

وتحصل سيارة هواوي مايكسترو S800 الجديدة على قوتها ايضا، من محرك سعة 1500 سي سي، بجانب بطارية سعة 65 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل إلى 400 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون في مدة 4.7 ثانية .

ويوجد بـ سيارة هواوي مايكسترو S800 الجديدة نظام تعليق هوائي ثنائي الغرف، مع تعليق أمامي مزدوج، وبها تعليق خلفي خماسي الوصلات، وتوجيه بالعجلات الأربع.

هواوي مايكسترو S800 الجديدة

وتأتي S800 مزودة بأحدث أنظمة القيادة الذاتية من هواوي ADS 4.0، والذي يعتمد على 36 مستشعر تشمل الرادارات والكاميرات، ويتيح التعامل مع الظروف المعقدة في المدن مثل المنعطفات الحادة والتقاطعات العمياء.