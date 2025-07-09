الجزيري يرفض سياسة الزمالك.. ويرفع سقف مطالبه

يواصل مسئولو نادي الزمالك سعيهم لحل أزمة التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في ظل رغبة الإدارة في رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بينما يتمسك اللاعب إما بالاستمرار داخل صفوف الفريق أو الرحيل بشرط الحصول على قيمة عقده كاملة.

ورفض الجزيري فكرة الرحيل عن الزمالك على سبيل الإعارة، كما تدرس الإدارة، مؤكدًا تمسكه بالحصول على مستحقاته المتبقية لدى النادي، والتي تمثل قيمة عقده عن الموسمين المتبقيين، في حال قرر النادي الاستغناء عنه بشكل نهائي.

وتسعى إدارة الزمالك لإفساح مكان في قائمة اللاعبين الأجانب استعدادًا للتعاقد مع عناصر جديدة خلال الميركاتو الصيفي، إلا أن موقف الجزيري قد يؤجل الحسم في هذا الملف لحين التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.