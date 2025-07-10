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كامل الوزير يبحث تعزيز التعاون بين مصر والكونغو في النقل والبنية التحتية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كامل الوزير يبحث تعزيز التعاون بين مصر والكونغو في النقل والبنية التحتية

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

التقى الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع جيلان نييمبو مبويزيا – نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط بجمهورية الكونغو الديمقراطية وبحضور كاسونغو موسينغا جان بابتيست - سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية في مصر ، ووفد رفيع المستوى من عدد من الجهات بالكونغو الديمقراطية وقيادات وزارة النقل المصرية، وذلك بهدف بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين .

في بداية اللقاء رحب الفريق مهندس  كامل الوزير بجيلان نييمبو مبويزيا – نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط بجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق ، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، مشيراً الى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بزيادة حجم التعاون مع كافة الدول الافريقية ومنها جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة ، وهو ما رحب به نائب رئيس الوزراء الكونغولي مؤكداً على التطلع الى تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية الكونغو وجمهورية مصر العربية والاستفادة من الخبرات الكبيرة للمؤسسات والشركات المصرية في المشروعات التنموية التي ترغب جمهورية الكونغو الديمقراطية في تنفيذها في كافة المجالات ، مشيدا  بالتطور الكبير الذي  حققته مصر في السنوات الأخيرة في مجالات البنية التحتية والمشروعات الكبرى ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات البنية التحتية ومشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والجر الكهربائي وغيرها من المشروعات والتي تعكس مدى التقدم الذي تشهده مصر في مختلف المجالات .

مؤكداً على اهتمام الجانب الكونغولي بقيام الشركات المصرية بالتوسع في تنفيذ عدد من مشروعات النقل والصناعة والبنية التحتية في الكونغو ، خاصة مع التجارب الناجحة لعدد من الشركات المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية مثل تنفيذ شركة المقاولون العرب لمجموعة من مشروعات الحيوية في الكونغو الديمقراطية منها عدد من مشروعات الطرق والمياه ، وتنفيذ شركة السويدي لمشروعات في مجالات الطاقة والبنية التحتية وتنفيذ عدد من الشركات المصرية الأخرى  لمشروعات مختلفة في مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء والادوية والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي

وفي ختام اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية وتنفيذ المشروعات العملاقة على استعداد تام لتنفيذ تلك المشروعات في جمهورية الكونغو الصديقة باعلى مقاييس الجودة وخاصة مع ما تملكه من خبرات كبيرة وامكانيات هائلة في تنفيذها مختلف المشروعات داخل مصر وخارجها ، وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات خلال الفترة القادمة بين المختصين في الجانبين لوضع خطة عمل مشتركة لتدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات النقل والصناعة

كامل الوزير الكونغو النقل

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