قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تنفذ أكبر مشروع طاقة شمسية.. 320 وحدة ومستويات إنتاجية 1650 ميجاوات| تفاصيل
بعد انسحاب الريان والوصل.. ما هي وجهة وسام أبو علي القادمة؟
عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة
أذكار المساء الواردة عن النبي .. رددها الآن
قصف إسرائيلي على منتظري المساعدات غربي مدينة غزة
سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع محمد المغربي مدافع الاتحاد السكندري
فيفا يختار حكم نهائي مونديال الأندية بين باريس وتشيلسي رسميا
منظمات الأمم المتحدة: نقص الوقود بغزة بلغ مستويات حرجة
التعليم تنفي تأجيل قرار تخصيص 20% من الدرجات للحضور والغياب بالإعدادية لـ2027
الأمم المتحدة: نقص الوقود في غزة يهدد بوقف العمليات الإنسانية
وزير خارجية إيران: لن نقبل بأي اتفاق لا يشمل حقنا في تخصيب اليورانيوم
ممتن لحبكم.. حسين الجسمي يعلن عن موعد طرح أول أغاني ألبومه الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أفشة ينشر صور جديدة عبر إنستجرام ويعلق: القمر

افشه
افشه
باسنتي ناجي

شارك اللاعب محمد مجدي افشه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهر أفشه في الصورة من عطلته، معلقاً:"القمر".

وكانت قد أكدت إدارة الكرة بالأهلي أن إمام عاشور لاعب الوسط مستمر ولن يرحل، وليس هناك أى عروض رسمية وصلت حتى الآن للقلعة الحمراء.

وقال محمد يوسف المدير الرياضى، إن إمام عاشور واحد من أهم العناصر فى الفريق، ولم يصلنا أى عروض لضمه سواء من الدورى السعودى أو غيره.

وأضاف: لقد أعلنا فى وقت سابق عن قرار بتعديل وتمديد التعاقد لبعض اللاعبين، منهم إمام عاشور، وبالتالى بمجرد عودة الفريق للتدريبات الأحد المقبل، سنبدأ على الفور عقد جلسات مع اللاعب ووكيله لحسم الأمور، وشدد على أن الفترة الحالية تشهد أحاديث كثيرة عن لاعبين ترحل وتأتى، لكن الحقيقة أن الأهلى يسعى للحفاظ على لاعبيه بمن فيهم إمام عاشور.

افشه الاهلب الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. درجاتك هنا خلال ساعات

رسميًا.. زيادة 3000 لهذه الفئات من موظفي الحكومة

رسميًا.. زيادة 3000 جنيه لهذه الفئات من موظفي الحكومة

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

أسعار الدواجن

هبوط متتالي .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 12 يوليو 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

مصطفي يونس

أتمنى يتقدم بلاغ فيا.. مصطفى يونس يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

بناء

خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المتاحة بالقانون الجديد 2025

ترشيحاتنا

المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

"الفن يلتقي التاريخ" في المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

البنك الزراعى

رئيس البنك الزراعي ومحافظ المنيا يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل المنتفعين بأراضي أملاك الدولة

احتقالية بحضور تامر حسنى

محمد السعدني: هناك فجوة في إدارة بعض المساحات التجارية

بالصور

رفقة زوجها .. أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بظهورها الأخير

اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد

بديل البنزين .. اليابان تبتكر وقود سيارات مصنوع من الحشائش

وقود
وقود
وقود

على البحر.. نرمين الفقي تستعرض رشاقتها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

نجوم تنس مربوطون على سيارات لكزس في تجربة قيادة غريبة

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

ثراء جبيل

ثراء جبيل تكشف جنس مولودها الأول.. فيديو

شيرين وفضل شاكر

بعد أزمة موازين.. شيرين وفضل شاكر فى أغنية جديدة قريباً

المشاجرة

أولوية المرور.. سائقان يتعديان على بعضهما بالضرب في القاهرة| فيديو

غادة عبد الرازق

الساحل أول أسبوع.. غادة عبد الرازق تعلق على إصابتها في القدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد