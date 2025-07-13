فريدة سليم عن حبها للفن : كانوا بيقواوا عليا أمينة رزق

كشفت الفنانة فريدة سليم، بدايتها في عالم التمثيل، موضحة أنه منذ أن كانت طفلة كانوا يقولون عليها أمينة رزق، لأنها كانت تبكي وتمثل كي تهرب من الحضانة.



وتابعت خلال لقائها على قناة صدى البلد، أنه تخرجت من كلية الإعلام ودخلت عالم التمثيل قبل انتهاء فترة الدراسة الجامعية.

وأوضحت أن أول ما سألت عليه في الجامعة هو المسرح والفرق الموجودة فيه، والتقت المخرج وشاركت في تقديم العروض طوال سنوات الدراسة وكانت تفوز بلقب أفضل ممثلة من وزارة التعليم العالي.



وشددت الفنانة فريدة سليم، على أن التركيز على المسرح لا يكون في كل الجامعات، موضحة أن هناك مخرجين يذهبون للجامعات للتنقيب عن المواهب الفنية التي لا يحالفها الحظ لتسليط الضوء عليها.