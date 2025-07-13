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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فريدة سليم عن حبها للفن : كانوا بيقواوا عليا أمينة رزق

فريدة سليم
فريدة سليم
هاني حسين

كشفت الفنانة فريدة سليم، بدايتها في عالم التمثيل، موضحة أنه منذ أن كانت طفلة كانوا يقولون عليها أمينة رزق، لأنها كانت تبكي وتمثل كي تهرب من الحضانة.


وتابعت خلال لقائها  على قناة صدى البلد، أنه تخرجت من كلية الإعلام ودخلت عالم التمثيل قبل انتهاء فترة الدراسة الجامعية.
وأوضحت أن أول ما سألت عليه في الجامعة هو المسرح والفرق الموجودة فيه، والتقت المخرج وشاركت في تقديم العروض طوال سنوات الدراسة وكانت تفوز بلقب أفضل ممثلة من وزارة التعليم العالي.


وشددت الفنانة فريدة سليم، على أن التركيز على المسرح لا يكون في كل الجامعات، موضحة أن هناك مخرجين يذهبون للجامعات للتنقيب عن المواهب الفنية التي لا يحالفها الحظ لتسليط الضوء عليها.

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