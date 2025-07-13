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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«ريلالو» يُشيد بشجاعة «تشافي»: منح الفرصة لـ لامين يامال فصنع منه نجمًا لبرشلونة

لامين يامال
لامين يامال
رباب الهواري

في حديث إذاعي عبر محطة “كادينا سير” الإسبانية، أشاد الصحفي المعروف ألفريدو ريلانو بالدور الكبير الذي لعبه المدرب تشافي هيرنانديز في صعود النجم الشاب لامين يامال إلى الفريق الأول لنادي برشلونة، معتبرًا أن هذه الخطوة كانت حاسمة في انطلاق مسيرته الكروية.

قرار شجاع في وقت حرج

أوضح ريلانو أن إشراك يامال، الذي كان يبلغ من العمر 16 عامًا فقط حينها، لم يكن أمرًا عاديًا، بل جاء في وقت عصيب كان فيه الفريق الكتالوني يعاني من مشاكل عدة، سواء على مستوى الإصابات أو التشكيلة. وأضاف:

“برشلونة لم يكن يملك الكثير من الخيارات حينها، وكان يمر بفترة دقيقة، لكن تشافي لم يتردد وقال: لم لا؟”.

كسر قواعد التدرج التقليدي

تابع ريلانو حديثه مؤكدًا أن تشافي لم ينظر إلى عمر يامال، بل إلى موهبته الحقيقية. وفي وقتٍ كان من المتوقع أن تتم حماية اللاعب الشاب وتدرجيه ببطء داخل الفئات السنية، قرر المدرب منحه الفرصة مباشرة مع الكبار، وهو ما اعتبره الصحفي الإسباني قرارًا جريئًا يحمل في طياته مخاطرة كبيرة.

الفضل لتشافي في إطلاق الموهبة
 اختتم ريلانو تصريحاته بالتأكيد على أن ما يعيشه لامين يامال اليوم من نجومية وتألق، يعود في المقام الأول إلى الجرأة التي أظهرها تشافي هيرنانديز، مشيرًا إلى أن منح الفرصة في لحظة مناسبة قد يغير مسار لاعب بالكامل، وهو ما حدث بالفعل مع هذا الشاب الموهوب.


 

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