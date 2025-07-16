الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار في السويداء

أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب سوريا، مؤكدة أهمية التهدئة وحماية المدنيين، ودعمها للجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.



وفي بيان لها؛ أدانت وزارة الخارجية الإماراتية بشدة التصعيد الخطير في جنوب سوريا مستنكرة بشدة غارات جيش الاحتلال على المنطقة.

كما أكدت علي رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.



وجددت الخارجية الإماراتية في بيانها التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.