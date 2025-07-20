سلوى خطاب: كنت بردّح 6 صفحات في نيللي وشريهان.. وجوايا ست مؤدبة



تحدثت الفنانة سلوى خطاب عن كواليس تجسيدها لشخصية "صباح" في مسلسل نيللي وشريهان، الذي قامت ببطولته الفنانتان دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم، مؤكدة أن الشخصية كانت مفاجأة حتى بالنسبة لها.

وخلال استضافتها في برنامج "ضيفي مع معتز الدمرداش"، قالت سلوى خطاب:"بداية الشخصية كنت بردّح، وبردّح 6 صفحات، وأستاذ الكاتب أحمد قالّي: هنعمل مفاجأة من أول مرة".



نيللي وشريهان :

وكشفت سلوى أن أدائها في الشخصية لم يكن مفتعلاً، بل جاء من مشاعرها الحقيقية، موضحة:"أنا لما أتوتر أو أضايق، بتطلع مني حاجات غصب عني. صحابي يقولولي: مينفعش! أقولهم: مينفعش إيه؟ بيخرجوني عن حزني، وأنا جوايا ست مؤدبة".



واستعادت سلوى إحدى الجمل التي قالتها للشخصية بطريقة عفوية، مؤكدة أنها أصبحت جزءًا من "صباح" وليس من شخصيتها الحقيقية"افتكرت جملة قلتها، وقلت لأستاذ أحمد إني موافقة أقولها، لكن بطريقتها هي مش بشخصيتي أنا".