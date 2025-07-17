سلوى خطاب ضيفة معتز الدمرداش.. غدًا

تحل الفنانة سلوى خطاب ضيفة على برنامج "ضيفي"، تقديم الإعلامي معتز الدمرداش.

ومن المقرر أن يتم إذاعة الحلقة غدًا، الجمعة، عبر قناة الشرق الفضائية.

وكان آخر أعمال سلوى خطاب هو مسلسل "حكيم باشا"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

يذكر أن مسلسل «حكيم باشا»، إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، وبطولة مصطفى شعبان، بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي، قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.