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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرف على إيرادات فيلم «الشاطر» في أول أيام عرضه

فيلم الشاطر
فيلم الشاطر
أحمد البهى

تمكن فيلم “الشاطر” من تصدر شباك الإيرادات في السينمات المصرية، في أول أيام عرضه. 

وحقق فيلم “الشاطر” إيرادات وصلت إلى  2,707,631 جنيه. 

يخوض الفنان أمير كرارة من خلال الفيلم مغامرة مختلفة، حيث يقدم شخصية أدهم الدوبلير الذي يعمل في السينما، ويدخل في مطاردات مع إحدى العصابات بعد اختطاف شقيقه بسبب فلاشة غامضة، ما يدفعه للاستعانة بصديقه "فتوح"  الذي يجسده الفنان مصطفى غريب ويبدأ رحلة إنقاذ مثيرة ومليئة بالمواقف الكوميدية في ذات الوقت.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي، حيث تدور أحداثه حول سلسلة من المغامرات المشوّقة التي يعيشها البطل أثناء محاولته الإفلات من مواقف خطرة، في إطار مليء بالمفاجآت والضحك.

ويُعد هذا العمل محطة جديدة في مسيرة أحمد عصام السيد، الذي يواصل ترسيخ حضوره كممثل يجمع بين الأداء الحيوي والطابع الكوميدي المختلف.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من مختلف الدول العربية، من بينهم النجم اللبناني عادل كرم، والممثل السوري محمد القس، إلى جانب المصريين مصطفى غريب وأحمد عصام، وغيرهم.

الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي، ويُنتج بالتعاون بين شركتي سينرجي فيلمز وبيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف.

الشاطر فيلم الشاطر أمير كرارة

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