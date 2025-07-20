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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. مؤتمر صحفي وحفل افتتاح بطولة العالم للإسكواش للناشئين بالقاهرة

بطولة العالم للاسكواش
بطولة العالم للاسكواش
محمد سمير

تحتضن القاهرة اليوم الأحد، الموافق 20 يوليو، فعاليات انطلاق بطولة العالم للإسكواش للناشئين والناشئات (فردي وفرق منتخبات)، من خلال مؤتمر صحفي يعقد في تمام الخامسة مساءً بمقر نادي بلاك بول بالقاهرة الجديدة، الذي يستضيف الحدث العالمي حتى الأول من أغسطس المقبل، بمشاركة 220 لاعبًا ولاعبة يمثلون نخبة من أبرز المواهب الدولية الصاعدة.

ويعقب المؤتمر الصحفي، في السادسة مساءً، حفل افتتاح رسمي للبطولة، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية البارزة، إلى جانب ممثلي الاتحادين المصري والدولي للإسكواش، فضلًا عن مدربي ولاعبي المنتخبات المشاركة من مختلف أنحاء العالم.

وتعد هذه النسخة من البطولة محطة تاريخية لمصر، التي تعود لاستضافة بطولة العالم للناشئين للمرة الأولى منذ عام 1996، وللناشئات منذ نسخة 2003، وسط توقعات بمنافسات قوية ومثيرة على الألقاب الفردية والجماعية.

وتسعى اللجنة المنظمة لتقديم نسخة استثنائية تعكس ريادة مصر في تنظيم كبرى الأحداث الرياضية، خاصة في رياضة الإسكواش، التي تُهيمن مصر على قمتها عالميًا على مستوى الكبار والناشئين على حد سواء.

ويعد هذا الحدث فرصة لاستعراض قدرات الأبطال الواعدين، وعلى رأسهم نجوم منتخب مصر، الذين يتطلعون للحفاظ على اللقب العالمي، وفي مقدمتهم محمد زكريا وأمينة عرفي، حاملا لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت بمدينة هيوستن الأمريكية.
 

بطولة العالم للإسكواش نادي بلاك بول حفل افتتاح رسمي للبطولة بطولة العالم للناشئين منتخب مصر الاسكواش

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