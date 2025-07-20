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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد الحفل السنوي لمبادرة "طوّر وغيّر"

مبادرة "طوّر وغيّر"
مبادرة "طوّر وغيّر"
محمد سمير

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات الحفل السنوي لمبادرة "طوّر وغيّر"، الذي تنظمه الوزارة، بالشراكة مع مؤسسة كير مصر للتنمية وشركة مايكروسوفت، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة.

تضمنت الفعالية عرضًا توثيقيًا لأبرز إنجازات مبادرة "طوّر وغيّر"، التي نجحت على مدار خمس سنوات في تأهيل عشرات الآلاف من الشباب لسوق العمل عبر برامج تدريبية نوعية، شملت المهارات الحياتية، والتوظيف، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن مبادرة "طور وغير" تُعد نموذجًا ناجحًا في تمكين الشباب معرفيًا ورقميًا واقتصاديًا، وأسهمت في تأهيل آلاف الشباب لسوق العمل من خلال برامج تدريبية متطورة، وتتكامل المبادرة مع منصة "توظيف مصر" التي تربط الشباب بفرص التوظيف والتدريب، في إطار جهود الوزارة لتحويل المهارات إلى فرص واقعية من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

وثمّن الوزير جهود كافة الشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدًا أن هذه الشراكات تُشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الدولة في تمكين الشباب والتحول الرقمي، داعيًا إلى استمرار التعاون لدعم كل شاب وشابة في رحلتهم نحو المستقبل وبناء وطن أكثر تقدمًا بطموحات شبابه.

من جانبها، أعربت الدكتورة فيفيان ثابت، المدير التنفيذي لمؤسسة كير مصر، عن فخرها بالوصول إلى أكثر من 5 ملايين مستفيد من برنامج "طور وغير"، بينهم 51% من الإناث، مؤكدة أن المبادرة تمثل نموذجًا للتنمية المستدامة والاستثمار في قدرات الشباب المصري في مختلف المحافظات، مشيدة بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ومايكروسوفت.

فيما عبرت المهندسة ميرنا عارف، مدير عام شركة مايكروسوفت مصر، عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفال بمرور خمس سنوات على انطلاق برنامج "طوّر وغيّر"، مشيدةً بوصول البرنامج إلى 5 ملايين مستفيد من الشباب المصري، مشيرة أن مايكروسوفت تضع تمكين الشباب على رأس أولوياتها من خلال تزويدهم بالمهارات الرقمية والتقنية، بما يؤهلهم لسوق العمل ويُعزز قدرتهم على الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم الإدارة المركزية لتمكين الشباب وعدد من مديريات الشباب والرياضة تقديرًا لجهودهم في إنجاح المبادرة، أعقبه التقاط صورة جماعية جمعت كافة الحضور، وسط تأكيد على استمرار هذه الشراكة الناجحة وتوسيع نطاق المبادرة في السنوات المقبلة.

#وزارة_الشباب_والرياضة
#المكتب_الإعلامي_و_المتحدث_الرسمي

الدكتور أشرف صبحي الحفل السنوي لمبادرة طوّر وغيّر مبادرة طوّر وغيّر وزير الشباب والرياضة فعاليات الحفل السنوي لمبادرة طوّر وغيّر

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