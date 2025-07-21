وزير الشباب: الإعلام المصري داعم لوطنه.. ومصر قوية بحكمة قيادتها

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الإعلام المصري كان ولا يزال داعمًا للدولة في ظل عالم متغير، مشددًا على أن المواطنين المصريين حريصون على وطنهم في المقام الأول.

وأوضح الوزير، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن العمل العام مسؤولية كبيرة تتطلب تحمل الجوانب الإيجابية والسلبية معًا، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تثق في كل مسؤول يسعى لخدمة الدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار صبحي إلى أن معظم دول العالم تعمل حاليًا على تعزيز قدراتها العسكرية، مضيفًا أن مصر كانت سبّاقة في هذا الاتجاه برؤية واضحة لتحديث قواتها المسلحة، التي وصفها بأنها “من الشعب وتحمي حدود الوطن”.

وشدد الوزير على أن مصر دولة قوية، لا تنجرف إلى الصراعات، وتملك الحكمة في إدارة قوتها، موضحًا أن هناك دولًا فقدت قدراتها بسبب الحروب، بينما تسعى مصر إلى تطوير إمكاناتها بشكل متوازن يضمن حماية أرضها وشعبها.