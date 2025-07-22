كريم السبكي يعلن زواجه من فتاة خارج الوسط الفني.. شاهد

أعلن المنتج والمخرج كريم السبكي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” عن زواجه من فترة من خارج الوسط الفني .

و كتب عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي مستخدماً بعض آيات القرآن الكريم للتعبير عن فرحته بهذه المناسبة وعلق قائلاً :": وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً".



نشر المخرج كريم السبكي، صورًا عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، من كواليس فيلم “الصفا الثانوية بنات” لـ علي ربيع.

وظهر في الصور علي ربيع، بطل الفيلم، مع المنتج أحمد السبكي، والفنان محمد أسامة «أوس أوس» وباقي فريق العمل.

وكتب كريم السبكي في التعليق: «توكلنا على الله».

فيلم الصفا الثانوية بنات

وكان المنتج أحمد السبكي بدأ تصوير أحدث أفلامه الكوميدية لعلي ربيع بعنوان "الصفا الثانوية بنات" داخل أحد اللوكيشنات الخاصة.

"الصفا الثانوية بنات" بطولة علي ربيع ومحمد ثروت وأوس أوس وبيومي فؤاد وسارة الشامي وهالة فاخر وغيرهم العديد من نجوم الفن كضيوف شرف.