توتنهام يقتحم سباق ضم نجم ريال مدريد

اقتحم نادي توتنهام الإنجليزي، سباق التعاقد مع البرازيلي رودريجو جوس، مهاجم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن النادي اللندني يرغب في مواصلة استثماره في سوق الانتقالات، بعد انضمام جيبس-وايت ومحمد قدوس، حيث يأمل في استقطاب رودريجو، الذي قد يكون مستعدًا للانضمام إلى إنجلترا في حال تلقيه عرضًا مثيرًا للاهتمام.

وأضافت أن البرازيلي أدرك أنه لن يكون جزءًا من خطط تشابي ألونسو هذا الموسم في ريال مدريد.

وتابعت أن روديجو يحظى أيضا باهتمام ليفربول وأرسنال وتشيلسي.



حقيقة مفاوضات برشلونة

في سياق متصل، كشف فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، حقيقة دخول نادي برشلونة في مفاوضات مع البرازيلي رودريجو جوس.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "أنباء مفاوضات رودريجو وبرشلونة زائفة تمامًا".

وأوضح: "برشلونة لم يتواصل مع اللاعب مطلقًا، ويدرك جيدًا أنه من المستحيل التفاوض مع كلٍ من رودريجو ونادي ريال مدريد".