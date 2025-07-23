الزمالك يرفع المعدلات البدنية استعدادًا لوادي دجلة

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال المران الصباحي اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقاد الإسباني راؤول لوبيز هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية خفيفة للاعبين في ظل خوض مران اليوم على فترتين.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري.

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت