قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصليب الأحمر الفلسطيني: الوضع الإنساني في غزة تجاوز مرحلة الكارثة بمراحل
رابع محطاته الإفريقية .. وزير الخارجية يتوجه إلى مالي ضمن لتعزيز التعاون ودعم الشراكة الاقتصادية والأمنية
توقيع عقدي تسوية استراتيجيين بحضور رئيس الوزراء لتعزيز الاستثمار وحل النزاعات
تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والنيجر.. رسالة رئاسية تؤكد عمق العلاقات والتعاون المشترك
محدش يعرفها.. مشروب غير متوقع يعالج متلازمة ما قبل الحيض
اتحاد الكرة يبحث مع وزارة التعليم المشاركة في بطولة كاف للمدارس
اتحاد الكرة يقرر تسليم 1500 كرة لأندية القسمين الثاني والثالث
مانشستر يونايتد يعزز هجومه بصفقة مميزة.. مبيومو يرتدي القميص الأحمر حتى 2030
فرحانة بيها.. بدرية طلبة تستعرض سيارتها الجديدة
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ سلسلة ورش حرفتك مهنتك لتأهيل الفتيات
من الفص إلى الزبدية.. ترتيب المانجو من الأغلى للأرخص بعد تراجع الأسعار المفاجئ
أحزان في بولاق على مايكل وروماني.. مدمن شابو هاجمهما بـ سيف وسط الشارع.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات أمريكية

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة تصعيدية ضد الولايات المتحدة، إذ يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 100 مليار يورو (نحو 117 مليار دولار)، وذلك في حال فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق تجاري، وقيام واشنطن بتنفيذ تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم مماثلة على صادرات الاتحاد بدءا من الأول من أغسطس المقبل.

ووفقا لمتحدث باسم المفوضية الأوروبية، فإن الخطة الأوروبية تشمل دمج قائمتين من السلع الأمريكية في حزمة واحدة: الأولى تضم واردات بقيمة 21 مليار يورو سبق اعتماد فرض الرسوم عليها، والثانية بقيمة 72 مليار يورو من المنتجات الأمريكية المقترحة سابقًا، لتشكل معا الرد الأوروبي المحتمل.

تشمل طائرات وسيارات وبوربون
تشير مصادر مطلعة إلى أن هذه الإجراءات ستستهدف سلعا صناعية بارزة، مثل طائرات بوينج، والسيارات الأمريكية الصنع، وويسكي بوربون. ومن المتوقع أن تجهز الرسوم الجمركية لدخول حيّز التنفيذ خلال شهر أغسطس، في حال لم يتوصل إلى اتفاق، وبدأت الولايات المتحدة بالفعل بتنفيذ رسومها الجديدة بعد الموعد المحدد.

دعم متزايد لأداة مكافحة الإكراه
بالتوازي مع ذلك، تتزايد داخل الاتحاد الأوروبي الدعوات لتفعيل أداة "مكافحة الإكراه" (ACI)، وهي أقوى آلية تجارية يملكها التكتل لمواجهة الضغوط الاقتصادية. وأكد مسؤولون أن هذه الأداة لن تُفعّل إلا إذا فشلت المفاوضات بشكل نهائي، لكنها تمكن الاتحاد من تنفيذ مجموعة واسعة من التدابير الانتقامية، مثل فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، أو تقييد الاستثمارات والوصول إلى السوق الأوروبية.

وأعربت ألمانيا عن استعدادها لدعم تفعيل الأداة في حال الضرورة، وسط تشديد للمواقف الأوروبية تجاه المفاوضات الجارية.

تحذيرات أوروبية من تداعيات التصعيد
وفي تصريحات صحفية، قال المستشار الألماني فريدريش ميرز عقب لقائه بنظيره التشيكي بيتر فيالا في برلين: نقترب الآن من المرحلة الحاسمة في نزاع الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. نحتاج إلى اتفاق عادل وموثوق برسوم منخفضة".

وأضاف: غياب هذا الاتفاق سيزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي، في وقت نحن فيه بأمسّ الحاجة إلى استقرار".

ورغم التحضير للتصعيد، يفضل معظم صناع القرار في الاتحاد الأوروبي استمرار المفاوضات مع واشنطن على المسار الدبلوماسي، بهدف تفادي التصعيد والوصول إلى حل قبل حلول أغسطس.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية الاتحاد الأوروبي واردات أمريكية المفوضية الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة 2025 .. ننشر أماكن معامل التنسيق الإلكتروني

ترشيحاتنا

مقر البورصة المصرية

وقف التداول غدا.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع جماعي في آخر جلسات الأسبوع

جانب من منتدي الأعمال المصري البوركيني

مصر تفتح بوابة التعاون الاقتصادي مع غرب أفريقيا من بوركينا فاسو

سعر الدولار

سعر الدولار بمصر في ختام اليوم الأربعاء

بالصور

محدش يعرفها.. مشروب غير متوقع يعالج متلازمة ما قبل الحيض

الحيض
الحيض
الحيض

بدون إصابات.. حريق بمخلفات بجوار سور المترو في رمسيس| صور

حريق رمسيس
حريق رمسيس
حريق رمسيس

تان وتاتو.. آية سماحة تخطف الأنظار بإطلالتها الصيفية

اية سماحة تخطف الانظار بإطلالتها
اية سماحة تخطف الانظار بإطلالتها
اية سماحة تخطف الانظار بإطلالتها

اقتصادية وموفرة.. سيارة شيفروليه الرياضية 2026 الجديدة

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

وزير الدفاع و يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد