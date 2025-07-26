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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنوك السعودية.. أرباح فوق المتوقع وتحذير من نقص السيولة

السعودية
السعودية
وكالات


اكتمل إعلان البنوك السعودية المُدرَجة في السوق المالية عن نتائجها المالية، والتي بيّنت تحقيق أرباح تجاوزت متوسط التوقعات للربع الثاني من العام، حيث ناهزت في المجموع 23 مليار ريال، لتمثل بذلك أعلى أرباح فصلية على الإطلاق.

لكن خلف هذا الأداء القوي، كشفت النتائج عن تباين واضح في وتيرة نمو الأرباح بين البنوك الكبرى ونظيراتها الأصغر، إذ تراوحت نسب النمو بين 5% و9% للبنوك الصغيرة مثل "السعودي للاستثمار" و"السعودي الأول" و"العربي الوطني"، وصولاً إلى قفزة بنسبة 31% لـ"مصرف الراجحي" –أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية– ليتفوق مجدداً في معدل النمو على "البنك الأهلي"– الأكبر في المملكة من حيث الأصول.

نمو محفظة الإقراض لدى البنوك السعودية

عبد الله الربدي، الرئيس التنفيذي لشركة "رصانة المالية"، قال إن "القطاع المصرفي في السعودية يشهد نمواً قوياً مدفوعاً بالزيادة في محفظة الإقراض التي تشهد طلباً مرتفعاً من القطاع الخاص والاقتصاد ككل"، وأضاف في مقابلة مع "الشرق" أن "الودائع أصبح التنافس عليها كبيراً لأنها المصدر الأول لتغطية الطلب على القروض، لذلك كان نموها متفاوتاً، فهو يقل كلما كان البنك كبيراً".

شكل "مصرف الراجحي" المُحرك الأكبر لأرباح القطاع، حيث ساهم بنحو 27% من إجمالي أرباح البنوك، ما يعادل 6.15 مليار ريال، يليه البنك الأهلي الذي سجل 6.13 مليار ريال. ويعكس أداء البنوك على الزخم الذي يشهده القطاع المصرفي تزامناً مع التحولات الاقتصادية في البلاد، على الرغم من الاضطرابات العالمية.

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