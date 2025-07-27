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للطلاب الجدد.. الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد بتنسيق 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للطلاب الجدد.. الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد بتنسيق 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن بدء تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2025، لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها (النظام الحديث والنظام القديم)، وسط استعدادات مكثفة من مكتب التنسيق لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مع الأخذ في الاعتبار الفروقات بين النظامين الدراسيين.

بلغ عدد الطلاب في هذه المرحلة نحو 121,050 طالبًا وطالبة، موزعين على الشعب العلمية والأدبية.

يبدأ تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 من يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، ويستمر حتى السبت 2 أغسطس 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي.

 يتيح الموقع للطلاب تسجيل رغباتهم على مدار الساعة خلال أيام المرحلة.

تنسيق المرحلة الأولى 2025

أعلنت الوزارة عن تنسيق المرحلة الأولى 2025 وفقًا للحدود الدنيا التالية:

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2025 – النظام الحديث:

الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر (بنسبة 91.56%) – عدد الطلاب: 21,853.
الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر (بنسبة 88.44%) – عدد الطلاب: 16,577.
الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر (بنسبة 72.81%) – عدد الطلاب: 54,073.
إجمالي عدد الطلاب للنظام الحديث: 92,503 طالبًا وطالبة

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2025 – النظام القديم:

الشعبة العلمية: 350 درجة فأكثر (بنسبة 85.37%) – عدد الطلاب: 280.
الشعبة الهندسية: 335 درجة فأكثر (بنسبة 81.71%) – عدد الطلاب: 527.
الشعبة الأدبية: 270 درجة فأكثر (بنسبة 65.85%) – عدد الطلاب: 2,218.
إجمالي عدد الطلاب للنظام القديم: 3,025 طالبًا وطالبة.

وبذلك، يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى 2025 من النظامين معًا نحو 94,721 طالبًا وطالبة.

تنسيق الجامعات 2025 .. تبدأ المرحلة الاولي  من تنسيق الجامعات خلال ساعات قليلة.
 
الاوراق المطلوبة للتقديم الي الكليات والجامعات المصرية في تنسيق الجامعات 2025
  

يستعرض موقع صدى البلد الأوراق المطلوبة وهي كالآتي:
شهادة المؤهل الدراسي
شهادة الميلاد المميكنة
عدد صور شخصية حديثة
صورة الرقم القومي
بطاقة الترشيح مطبوعة من موقع التنسيق
نموذج ٢ جند للذكور
نموذج ٦ جند او نموذج ٧ جند للذكور
جميع الصور أصل وصورة
 

تنسيق الجامعات 2025
ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2025 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg
 

الكليات والجامعات المصرية تنسيق الجامعات الجامعات 2025 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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