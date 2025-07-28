عالم المصريات: اليهود يعانون عقدة الحضارة المصرية

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن عالم النفس الشهير سيجموند فرويد، رغم كونه يهوديًا حتى النخاع، أقر في كتابه "موسى والتوحيد" بأن "عقدة اليهود الأزلية هي الحضارة المصرية القديمة"، موضحًا أن هذه العقدة تدفعهم إلى تشويه التاريخ المصري واتهامه بالوثنية أو الظلم.

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج "ستوديو إكسترا"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن التوحيد كان معروفًا في مصر القديمة منذ الأسرة الأولى، مؤكدًا أن الاتهامات الموجهة للحضارة المصرية غير موضوعية وتتجاهل الحقائق التاريخية.

وأشار إلى ما ورد في كتاب "فلسفة وتاريخ المصري القديم" للدكتور محمود السقا، أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، والذي وصف فيه الحضارة المصرية بأنها "الحضارة الوحيدة التي استمرت آلاف السنين لأنها تأسست على العدل".

ولفت السيسي إلى أن المصري القديم جعل للعدالة إلهة تُدعى "ماعت"، كانت تجسد قيم العدل والحق والميزان، مؤكدًا أن القوانين المصرية القديمة صيغت من منظومة القيم الإنسانية، وهو ما يعكس رقي هذه الحضارة وعمقها الإنساني.

واختتم بقوله: "من الجميل أن هناك اليوم الكثير ممن يعطون الحضارة المصرية القديمة قدرها المستحق من التقدير والاحترام".