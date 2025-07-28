الزمالك يتحرك لتنفيذ طلبات فيريرا في الميركاتو الصيفي

طلب المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إدارة النادي، التعاقد مع صفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأكدت مصادر داخل النادي أن فيريرا شدد على ضرورة ضم جناح أيمن مميز، بالإضافة إلى التعاقد مع لاعب جديد في مركز الظهير الأيمن، حيث أبلغ المدرب البلجيكي، المدير الرياضي للنادي جون إدوارد، بهذه الطلبات خلال الساعات الأخيرة.

ويعمل مسؤولو نادي الزمالك حاليًا على حسم الصفقات التي حددها فيريرا، في ظل رغبة الإدارة في دعم الفريق بأفضل العناصر.

وكان الزمالك قد أبرم عدة صفقات في الميركاتو الحالي، أبرزها التعاقد مع أحمد ربيع، وعمرو ناصر، وأحمد شريف، والأنجولي شيكو بانزا، بالإضافة إلى المهدي سليمان في صفقة انتقال حر، والمغربي عبدالحميد معالي.