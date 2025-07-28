عمرو أديب ينعى زياد الرحباني: عبقري لن يتكرر

نعى الإعلامي عمرو أديب الموسيقار الراحل زياد الرحباني، وعبّر عن حزنه الشديد لفقدانه، مشيرًا إلى أن الراحل كان "عبقريًا لن يتكرر".



وقال أديب في تدوينة عبر حسابه: "أن تحسد إنسانًا على جنازته وحب الناس له وألمهم عليه... عن زياد الرحباني أتحدث."



وأضاف: "كل التعازي للأسطورة جارة الوادي، السيدة فيروز. ليكن الرب في عونها، ففراقه سيكون قاسيًا، وأظن أن وقوفها في مراسم العزاء وسط زحام الإعلام والأصدقاء سيكون مرهقًا جدًا له



حرصت الفنانة الكبيرة فيروز علي حضور مراسم الصلاة علي جثمان نجلها الفنان اللبناني الراحل زياد الرحباني، داخل كنيسة رقاد بجبل بكفيا بلبنان.

واحتشد جمهور الفنان الراحل زياد الرحباني ، أمام ساحة المستشفي التي يرقد بها بمنطقة الحمراء، تمهيدًا لبدء مراسم القداس عليه.

وتوفي الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني صباح السبت الماضي 26 يوليو 2025، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مرض تليّف الكبد، وهو السبب الرئيسي الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة، وتسبب في وفاته.

وفاة زياد الرحباني

كشفت وسائل إعلام لبنانية، صباح السبت 26 يوليو، عن وفاة الفنان اللبناني زياد الرحباني -ابن الفنانة فيروز- عن عمر يناهز الـ 69 عاما.

وعانى زياد الرحباني، قبل وفاته من مرض تليّف الكبد، وهو السبب الرئيسي الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة، وتسبب في وفاته.

تعرض الرحباني لوعكة صحية شديدة تمثلت في ضيق حاد في التنفس وتعب عام، فتم نقله إلى مستشفى خوري في بيروت. وعند وصوله، تبين أن مرض الكبد أثر أيضًا على عضلة القلب، وأدخل في غرفة العناية الفائقة إثر أزمة قلبية حادة.