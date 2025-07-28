كلام مباشر قوي.. عمرو أديب يعلق على تصريحات الرئيس السيسي بشأن غزة

علق الإعلامي عمرو أديب على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الأوضاع في غزة.

وكتب عمرو أديب عبر أكس: "كان من الضرورى ان يوضح الرئيس موقف مصر الشريف والواضح من تراجيديا غزه كلام مباشر قوي فى وقت كاد البعض يضع مصر فى خانه الاتهام.. توقيت الكلام دائما اساسي.. تصريحات الرئيس موجهة للخارج والاهم للداخل المصري اكرر الداخل المصري المتعاطف مع اهلنا هناك".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطاب مباشر بعبارته "إحنا مبنتغيرش"، على الموقف المصري الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على الدور المحترم والشريف الذي تضطلع به مصر في الوساطة والبحث عن حلول شاملة للأزمة.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي نداءً عاجلاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأشقاء العرب، بضرورة بذل أقصى الجهود من أجل وقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

كما وجّه الرئيس السيسي نداءً شخصيًا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "أقدر الرئيس ترامب شخصيًا، وهو قادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات، لقد حان الوقت لتحقيق ذلك".