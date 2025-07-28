قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني
إيران تعلن إحباط مخطط استخباراتي خطير لتخريب البلاد
محاولات للسيطرة على حريق داخل شقة في المريوطية
أبو العينين: نوجه التحية للقوات المسلحة والمخابرات العامة لدورهم في حماية الأمن القومي
متاح الآن .. فتح التسجيل بموقع تنسيق الجامعات 2025 لطلاب المرحلة الأولى عبر هذا الرابط
مستشار الرئيس الفلسطيني: الإخوان تحالفت مع الاحتلال
طريقة الاستعلام عن نتيجة وظائف المعلم المساعد بالتربية والتعليم
إخوان تل أبيب.. مفاجآت حول هوية اتحاد أئمة المساجد بعد الدعوة لتظاهرات ضد مصر
أحمد موسى: الشعب المصري لا يرحم من يتطاول على وطنه والهجمات ضد الدولة ليست بريئة
رواتب تصل لـ25 ألف جنيه.. تفاصيل وظائف جهاز التعبئة والإحصاء 2025 القيادية
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
مفاجأة.. مستشار الرئيس الفلسطيني: الإخوان حصلوا على تصريح إسرائيلي للتظاهر أمام سفارة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سان دييجو يضم لاعبي خط الوسط ديفيد فاسكيز وبيدرو سوما

ديفيد فاسكيز
ديفيد فاسكيز
القسم الرياضي

أعار نادي فيلادلفيا يونيون، لاعبه المحلي ديفيد فاسكيز، إلى سان دييجو حتى نهاية موسم 2025.

في المقابل، سيحصل يونيون على 50,000 دولار أمريكي كمكافأة إضافية لعام 2025، و50,000 دولار أمريكي أخرى لعام 2026. كما تتضمن الإعارة خيارًا للانتقال الدائم.

وقع فاسكيز مع فيلادلفيا في 29 أبريل 2024. سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة واحدة في 14 مباراة لعبها أساسيًا هذا الموسم مع فريق يونيون 2، أحد فرق دوري المحترفين الأمريكي.

ظهر فاسكيز لأول مرة في الدوري الأمريكي الشهر الماضي، حيث لعب 19 دقيقة كبديل في مباراة يونيون التي خسرها خارج أرضه أمام كولومبوس كرو بنتيجة 1-0 في 29 يونيو.

كما تعاقد سان دييغو مع بيدرو سوما من نادي يو إي كورنيلا الإسباني. يرتبط بعقد حتى عام ٢٠٢٧ مع خيار التجديد لعام ٢٠٢٨. 

أمضى الموسم الماضي معارًا إلى فريق برشلونة ب، الفريق الرديف لنادي برشلونة، وشارك في ٤٤ مباراة خلال مسيرته الكروية الناشئة.

صرح تايلر هيبس، المدير الرياضي، قائلاً: "يسعدنا الترحيب ببيدرو في سان دييغو. إنه لاعب وسط ذكي يتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءة الفنية وفهم جيد للمباريات. يتميز بمهاراته في المساحات الضيقة، ويشعر بالراحة تحت الضغط، ويتمتع بثقة عالية في اللعب بين خطوط الدفاع. أما دفاعيًا، فيتميز بهجومية قوية وعقلية قوية في الضغط المضاد".

فيلادلفيا يونيون ديفيد فاسكيز سان دييجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM وإنستاباي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM وإنستاباي

مديرية أمن القاهرة

حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025.. بالأسماء

تامر وخريجة الهندسة

المستشفى مختلف .. تفاصيل وفاة تامر وخريجة الهندسة بعد عملية مرارة

طقس

الأرصاد تزف بشرى سارة: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار غدًا

نورزاد محمد هاشم- ضحية الإهمال

نورزاد هاشم صاحبة الـ 23 عاما.. دخلت المستشفى روحا خرجت جـ ثة

وزارة الصحة

الصحة:لجنة متخصصة لتقصي تفاصيل وفاة فتاة بإحدى المستشفيات الخاصة

لحوم فاسدة

ضبط 11 طنًّا من مصنّعات وهياكل ومفروم دواجن ودهون فاسدة بالجيزة

خالد يوسف

هيتقبض عليها.. خالد يوسف يعلق على إدعاءات إحدى الفتيات ضد وفاء عامر

ترشيحاتنا

منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة

منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة يغادر إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في بطولة العالم 3×3

زيزو

مشجع أهلاوي يهدي زيزو بورتريه مميزا يحمل شعار الأهلي.. والفيديو يتصدر مواقع التواصل

الاسماعيلي

الإسماعيلي يتعادل سلبيا مع زد بلقاء ودي اليوم

بالصور

سرطان وعقم واضطراب هرمونات.. كوارث استخدام الأطفال للمكياج والحنة| تفاصيل

مكياج الاطفال
مكياج الاطفال
مكياج الاطفال

يعالج الديدان ويمنع السرطان.. فوائد خارقة لتناول التمر على الريق

التمر
التمر
التمر

مهمة للأصحاء والمرضى .. أفضل مشروبات تنظف الكلى

الكلى
الكلى
الكلى

مدينة يركب 76% من سكانها سيارات كهربائية فقط .. تعرف عليها

نيبال
نيبال
نيبال

فيديو

حقيقة ارتباط هدي المفتي

هدى المفتي تفجر تصريحات جريئة عن الحب والإشاعات وعلاقتها بويجز في صاحبة السعادة

المهندسة نورزاد

خطأ طبي ولا جريمة.. المهندسة نور دخلت المستشفى على رجليها وخرجت بالكفن

ماجدة الرومي تركع أمام فيروز

ماجدة الرومي تنحني أمام فيروز في عزاء زياد الرحباني

رد وفاء عامر علي أزمتها

وفاء عامر ترد بقوة بعد دعم نقابة الممثلين: "الافتراءات مش هتوقعني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد