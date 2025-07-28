سان دييجو يضم لاعبي خط الوسط ديفيد فاسكيز وبيدرو سوما

أعار نادي فيلادلفيا يونيون، لاعبه المحلي ديفيد فاسكيز، إلى سان دييجو حتى نهاية موسم 2025.

في المقابل، سيحصل يونيون على 50,000 دولار أمريكي كمكافأة إضافية لعام 2025، و50,000 دولار أمريكي أخرى لعام 2026. كما تتضمن الإعارة خيارًا للانتقال الدائم.

وقع فاسكيز مع فيلادلفيا في 29 أبريل 2024. سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة واحدة في 14 مباراة لعبها أساسيًا هذا الموسم مع فريق يونيون 2، أحد فرق دوري المحترفين الأمريكي.

ظهر فاسكيز لأول مرة في الدوري الأمريكي الشهر الماضي، حيث لعب 19 دقيقة كبديل في مباراة يونيون التي خسرها خارج أرضه أمام كولومبوس كرو بنتيجة 1-0 في 29 يونيو.

كما تعاقد سان دييغو مع بيدرو سوما من نادي يو إي كورنيلا الإسباني. يرتبط بعقد حتى عام ٢٠٢٧ مع خيار التجديد لعام ٢٠٢٨.

أمضى الموسم الماضي معارًا إلى فريق برشلونة ب، الفريق الرديف لنادي برشلونة، وشارك في ٤٤ مباراة خلال مسيرته الكروية الناشئة.

صرح تايلر هيبس، المدير الرياضي، قائلاً: "يسعدنا الترحيب ببيدرو في سان دييغو. إنه لاعب وسط ذكي يتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءة الفنية وفهم جيد للمباريات. يتميز بمهاراته في المساحات الضيقة، ويشعر بالراحة تحت الضغط، ويتمتع بثقة عالية في اللعب بين خطوط الدفاع. أما دفاعيًا، فيتميز بهجومية قوية وعقلية قوية في الضغط المضاد".