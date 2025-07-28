حارس مرمى فاسكو دي جاما يدفع ثمن طرده لإضاعة الوقت

كلف طرد حارس مرمى فاسكو دي جاما، ليو جارديم، في وقت متأخر من المباراة ضد إنترناسيونال فريقه خسارة ثقيلة، حيث استقبلت شباكه هدفًا في الوقت بدل الضائع ليتعادل 1-1 في الدوري البرازيلي لكرة القدم.

جارديم، الذي حصل على إنذار في وقت سابق من الشوط الثاني أيضًا لتأخيره المباراة، جلس أمام المرمى بعد خروج الكرة لركلة مرمى، وحصل على البطاقة الصفراء الثانية، متجاهلًا إيماءاته نحو معدته، مما قد يشير إلى إصابته.

بقي الحكم فلافيو رودريغيز دي سوزا ثابتًا في مكانه بينما احتج لاعبو فاسكو الزائرون.

عوقب فاسكو عندما سجل إنترناسيونال هدفًا، ليُضيّع فرصة الفوز بسبب هدف التعادل المتأخر في بورتو أليغري للمباراة الثانية على التوالي في الدوري.

بهذا التعادل، يحتل فاسكو المركز السادس عشر في الترتيب، بفارق الأهداف فقط عن آخر أربعة مراكز في منطقة الهبوط، بعد فوزه بأربع من أصل 15 مباراة في الدوري حتى الآن.