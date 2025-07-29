وزير الشباب والرياضة يلتقي 500 من شباب Tedex Millennium Youth

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اكثر من ٥٠٠ من شباب Tedex Millennium Youth، وذلك ضمن سلسلة المشاورات الشبابية حول التطوع

الشبابي، والتي تم تنفيذها بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

وفي جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أهمية دعم وتمكين الشباب من خلال مساحات الحوار والمشاورات التي تعزز دورهم في العمل المجتمعي والتنموي، مشيداً بمستوى الوعي والطموح الذي يتمتع به الشباب المتطوعين.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن المشاورات الشبابية حول التطوع التي ينظمها اتحاد الخدمة التطوعية للشباب تهدف إشراك الشباب في صناعة القرار، وبناء جيل قادر على القيادة والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، مشيرًا إلى أن التطوع يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الانتماء وبناء الشخصية القيادية القادرة على العطاء دون مقابل.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن فاعلية اليوم، والتي جاءت تحت شعار “Milestone”، تعكس رؤية اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب في الاستثمار في طاقات الشباب.

واختتم وزير الشباب تصريحاته قائلاً: "نراهن على وعي شباب مصر، فهم صناع الحاضر وقادة المستقبل، ونؤمن بأن إشراكهم في حوارات حقيقية ومباشرة يرسخ مفاهيم المشاركة المجتمعية، ويبني قاعدة صلبة لمجتمع قوي ومتماسك.”

وجاءت فاعلية اليوم تحت شعار” milestone“ والتي نظمها "إتحاد الخدمة العامه التطوعية للشباب" التابع لوزارة الشباب والرياضة و Tedex Millennium Youth، وتضمنت جلسات لموضوعات جوهرية عن أهمية العمل التطوعي، والإدارة بالقيم، وتنمية القيادة الذاتية، وصناعة المحتوى التطوعي الموجه لفئة الشباب.