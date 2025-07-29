محمد صلاح يتفوق على أساطير البريميرليج في تصنيف تاريخي للصفقات

تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي ضمن أفضل 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وفقًا لشبكة "givemesport" البريطانية.

وقالت الشبكة البريطانية، "تم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تصنيف أفضل 10 صفقات بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بناء على العديد من المعايير أبرزها تأثير اللاعب على ناديه من حيث حصد الألقاب والأداء الفردي، كذلك التأثر الثقافي داخل وخارج الملعب".

وحل محمد صلاح في المرتبة الرابعة بقائمة أفضل 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما انضم لصفوف ليفربول قادماً من روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني.

وقدم محمد صلاح موسمًا استثنائيًا قاد على إثره ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للمرة العشرين فى تاريخه، ليعادل رقم مانشستر يونايتد القياسي فى عدد مرات التتويج باللقب المحلى.

وحصد محمد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفاً وذلك للمرة الرابعة فى مسيرته، معادلاً رقم تييري هنري أسطورة أرسنال.