إيزاك يقترب من ليفربول.. اتفاق شخصي ومفاوضات شاقة مع نيوكاسل

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي خطوة جديدة من حسم صفقة التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، بعدما توصّل الطرفان إلى اتفاق كامل بشأن الشروط الشخصية للعقد، في انتظار التفاهم النهائي مع إدارة نيوكاسل يونايتد حول القيمة المالية للصفقة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد وافق إيزاك، البالغ من العمر 25 عامًا، على الانضمام إلى "الريدز" بعقد مدته خمس سنوات، مقابل راتب أسبوعي ضخم يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني، أي أكثر من ضعف راتبه الحالي مع نيوكاسل الذي يبلغ نحو 130 ألف جنيه أسبوعيًا.

ويرغب الدولي السويدي في مغادرة ملعب "سانت جيمس بارك" هذا الصيف، بعد شعوره بالإحباط من موقف إدارة النادي في الموسم الماضي، عندما رفض المدير الرياضي السابق، بول ميتشل، الدخول في مفاوضات لتحسين عقد اللاعب، رغم تألقه اللافت.

ورغم التفاهم الكامل بين إيزاك وليفربول على البنود الشخصية، لا تزال العقبة الرئيسية أمام إتمام الصفقة تكمن في المقابل المادي، إذ يتمسك نيوكاسل بالحصول على 150 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عن هدافه، بينما تأمل إدارة ليفربول في إنهاء التفاوض عند حدود 120 مليونًا فقط.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة حاسمة خلال الأيام القليلة المقبلة بين ممثلي الناديين لمحاولة تقريب وجهات النظر والتوصل إلى تسوية مالية ترضي الطرفين.

وتعززت التكهنات حول رحيل إيزاك، عقب استبعاده من مواجهة نيوكاسل أمام سيلتيك التي خسرها الفريق برباعية نظيفة، بالإضافة إلى غيابه عن الجولة التحضيرية للنادي في آسيا، بدعوى تعرضه لـ"إصابة طفيفة في الفخذ"، في الوقت الذي تشير فيه المصادر إلى أن غيابه يرتبط بشكل مباشر بقرب انتقاله إلى ليفربول.

ويُعد إيزاك من أبرز المهاجمين في البريميرليج خلال الموسم الماضي، حيث سجل 27 هدفًا في مختلف البطولات، ليصبح هدفًا محوريًا في مشروع يورجن كلوب الجديد لإعادة ليفربول إلى المنافسة القوية محليًا وأوروبيًا بعد رحيل محمد صلاح المتوقع هذا الصيف.