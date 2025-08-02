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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد 10 سنوات .. سون مين يعلن رحليه عن توتنهام

سون
سون
القسم الرياضي

بعد عشر سنوات قضاها مع توتنهام، أعلن قائد الفريق سون هيونج مين يوم السبت عزمه على مغادرة النادي الإنجليزي.

وقال سون، الذي ساهم في فوز توتنهام بلقب الدوري الأوروبي في مايو الماضي، إنه كان القرار "الأصعب" في مسيرته الكروية، مضيفًا أن النادي يدعمه في سعيه للعثور على فريق آخر، مع احتمال انتقاله إلى لوس أنجلوس إف سي.

سيبدأ الدولي الكوري الجنوبي، البالغ من العمر 33 عامًا، أساسيًا ضد نيوكاسل في مباراة ودية تحضيرية للموسم الجديد يوم الأحد في سيول، فيما قد تكون مباراته الأخيرة مع الفريق.

افتتح سون، الذي سجل 173 هدفًا في 454 مباراة تنافسية مع توتنهام، المؤتمر الصحفي بالإعلان عن "قراره بمغادرة هذا النادي هذا الصيف" وأن توتنهام "يساعده في اتخاذ قراراته".

قال سون، الذي غالب دموعه خلال إعلانه: "أتيت إلى شمال لندن طفلاً، في الثالثة والعشرين من عمري، في سن مبكرة جدًا، شابًا صغيرًا لم يكن يتحدث الإنجليزية، ومغادرة هذا النادي كرجل ناضج لحظة فخرٍ بالغة".

وأضاف: "لذا أود أن أشكر جميع جماهير توتنهام، الذين منحوني الكثير من الحب وشعرت وكأنني في بيتي. كان هذا أحد أصعب القرارات التي اتخذتها في حياتي... لكنني أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار".

سُئل سون باللغة الكورية عن خططه المستقبلية للعب، فأجاب: "لا أعتقد أنني أملك إجابة بعد".

ارتبط اسمه بشدة بالانتقال إلى لوس أنجلوس إف سي، وهناك تقارير عن اهتمام من أندية سعودية.

كما أكد سون باللغة الكورية أنه سيشارك في كأس العالم الصيف المقبل في أمريكا الشمالية.

في مايو، فاز سون أخيرًا بأول لقب أوروبي له عندما هزم توتنهام مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي، وهو أول لقب كبير للنادي منذ عام ٢٠٠٨. بعد تلك المباراة، قال: "شعرت بالضغط. كنت أتوق إليه بشدة. تحقق أخيرًا، ويمكنني النوم براحة بال الآن".

وأضاف سون أن نجاح الفريق الأخير كان عاملًا في قراره.

توتنهام سون هيونج مين الدوري الأوروبي

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