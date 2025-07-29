مدرب توتنهام يُشعل أجواء ودية ديربي شمال لندن

أثار توماس فرانك، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، حالة من الترقب قبل المواجهة المرتقبة أمام الغريم التقليدي آرسنال، والتي تُقام يوم الخميس ضمن جولة الفريقين التحضيرية، مؤكدًا أن المباراة ستأخذ طابعًا تنافسيًا يتجاوز المفهوم التقليدي للمباريات الودية.

وفي تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام اليوم، قال فرانك: "إنها مواجهة قوية، بالإضافة إلى كونهم خصومنا الكبار، وأيضا لكونها المباراة الأولى لديربي شمال لندن التي تُقام خارج الأراضي البريطانية. إنهم الآن أحد أفضل الفرق في العالم، ويجب أن أقول ذلك مع الأسف."

وأضاف مدرب توتنهام: "هذه لن تكون مباراة ودية فقط، بل مواجهة حقيقية نهدف من خلالها لتحقيق الفوز. سندخل اللقاء بكل جدية وننافس على الانتصار كما لو أنها مواجهة رسمية."

ويترقب عشاق الكرة الإنجليزية حول العالم هذه المباراة التاريخية، كونها المرة الأولى التي يُقام فيها ديربي شمال لندن خارج بريطانيا، ما يضيف بُعدًا تسويقيًا وتنافسيًا جديدًا لهذا الصراع الكروي التقليدي بين الجانبين.

وفيما يتعلق بتدعيم صفوف الفريق، أشار فرانك إلى أن الإدارة تعمل بصمت على ملف الانتقالات، موضحًا: "نتحدث باستمرار عن التعاقدات لكن أفضل إبقاء الأمر سرا.. عموما أنا سعيد بالتشكيلة. نحن مدركون للأماكن التي تحتاج إلى تدعيمها بشكل عام."

وحول أداء النجم الغاني محمد قدوس في التحضيرات، قال فرانك: "لقد حضر قدوس وأظهر إمكاناته، لكننا بالتأكيد لا نزال نبحث عن عناصر إضافية لتعزيز صفوف الفريق."

ويأمل جمهور توتنهام أن تُسهم هذه المباراة في الوقوف على جاهزية الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، لا سيما أمام منافس قوي مثل آرسنال الذي أنهى الموسم الماضي في صدارة المنافسة محليًا وقاريًا.