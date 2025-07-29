قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
يبدأ 4 أغسطس.. توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع
هل يجوز قضاء السنن الرواتب لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
توافق أردني ألماني.. الملك عبد الله يطالب برلين بوقف الحرب وإغاثة غزة
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مهددة بعزلة دولية .. ونرفض تهجير الفلسطينيين
حادثة مروعة بنيويورك.. مسلح يقتل 4 أشخاص بينهم شرطي ويصيب آخرين قبل أن ينهي حياته
وزير الثقافة يُعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق لعام 2025
الكهرباء: إطلاق التيار وتأمين التغذية لمناطق فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب
المستشار الألماني: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو
خطاب السيسي يعيد ترسيخ ثوابت القاهرة تجاه غزة.. وخبير: مصر دائما حاملة لهموم الشعب الفلسطيني
الحكومة: تحليل لـ 55.5 ألف سائق للكشف عن تعاطي المخدرات خلال شهر
في مقدمتهم السقا وأشرف زكي.. نجوم الفن في جنازة شقيق المخرج خالد جلال.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب توتنهام يُشعل أجواء ودية ديربي شمال لندن

توماس فرانك المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير
توماس فرانك المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير
إسلام مقلد

أثار توماس فرانك، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، حالة من الترقب قبل المواجهة المرتقبة أمام الغريم التقليدي آرسنال، والتي تُقام يوم الخميس ضمن جولة الفريقين التحضيرية، مؤكدًا أن المباراة ستأخذ طابعًا تنافسيًا يتجاوز المفهوم التقليدي للمباريات الودية.

وفي تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام اليوم، قال فرانك: "إنها مواجهة قوية، بالإضافة إلى كونهم خصومنا الكبار، وأيضا لكونها المباراة الأولى لديربي شمال لندن التي تُقام خارج الأراضي البريطانية. إنهم الآن أحد أفضل الفرق في العالم، ويجب أن أقول ذلك مع الأسف."

وأضاف مدرب توتنهام: "هذه لن تكون مباراة ودية فقط، بل مواجهة حقيقية نهدف من خلالها لتحقيق الفوز. سندخل اللقاء بكل جدية وننافس على الانتصار كما لو أنها مواجهة رسمية."

ويترقب عشاق الكرة الإنجليزية حول العالم هذه المباراة التاريخية، كونها المرة الأولى التي يُقام فيها ديربي شمال لندن خارج بريطانيا، ما يضيف بُعدًا تسويقيًا وتنافسيًا جديدًا لهذا الصراع الكروي التقليدي بين الجانبين.

وفيما يتعلق بتدعيم صفوف الفريق، أشار فرانك إلى أن الإدارة تعمل بصمت على ملف الانتقالات، موضحًا: "نتحدث باستمرار عن التعاقدات لكن أفضل إبقاء الأمر سرا.. عموما أنا سعيد بالتشكيلة. نحن مدركون للأماكن التي تحتاج إلى تدعيمها بشكل عام."

وحول أداء النجم الغاني محمد قدوس في التحضيرات، قال فرانك: "لقد حضر قدوس وأظهر إمكاناته، لكننا بالتأكيد لا نزال نبحث عن عناصر إضافية لتعزيز صفوف الفريق."

ويأمل جمهور توتنهام أن تُسهم هذه المباراة في الوقوف على جاهزية الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، لا سيما أمام منافس قوي مثل آرسنال الذي أنهى الموسم الماضي في صدارة المنافسة محليًا وقاريًا.

توماس فرانك توتنهام هوتسبير نادي توتنهام هوتسبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث مطروح

فسحة تحولت إلى مأساة.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح - الإسكندرية

انقطاع الكهرباء بالحيزة

لحين تركيب دوائر جديدة.. انقطاع الكهرباء عن الجيزة مستمر لليوم الرابع

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

وزير الكهرباء في موقع العطل

مصدر يكشف موعد عودة الكهرباء واستقرارها بالجيزة

تنسيق الجامعات 2025

بدء المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 في هذا الموعد

الايجار القديم

تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل

موعد صرف معاشات أغسطس2025

موعد صرف معاشات شهر أغسطس2025

حادث ارشفية

مصرع شخص وإصابة 58 آخرين في حادث على طريق الإسكندرية مطروح

ترشيحاتنا

محافظ المنيا يعاين عددا من الاراضي غير المستغلة

محافظ المنيا يُعاين عددًا من المواقع غير المستغلة بمركز ملوى ويوجه بتحقيق أقصى استفادة منها

رئيس جامعة كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ تفتح معامل الحاسب الآلي لاستقبال طلبة المرحلة الأولى

تنسيق جامعة أسوان

معامل التنسيق بجامعة أسوان تستقبل طلاب المرحلة الأولى الحاصلين على الثانوية العامة.. شاهد

بالصور

أنيقة ورشيقة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بجمالها

داليا البحيرى تخطف الانظار بجمالها
داليا البحيرى تخطف الانظار بجمالها
داليا البحيرى تخطف الانظار بجمالها

أخبار السيارات| شاحنات لا تخضع لتحليل المخدرات.. وشيفروليه تواجه دعاوى قضائية بسبب المحرك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل سموزى عصير الخوخ

طريقة عمل سموزى عصير الخوخ..
طريقة عمل سموزى عصير الخوخ..
طريقة عمل سموزى عصير الخوخ..

تسلا تخطط للتخلص من "سايبرتراك" واستبدالها بشاحنة أصغر

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

القبض على رمضان صبحى

مطار القاهرة كشف الموضوع .. القبض على رمضان صبحي بسبب قضية

اخر أعمال شمس الكويتية

شمس الكويتية تكشف كواليس “طز”: أغنية من القلب ورسالة لكل طاقة سلبية

لقاء وزير الدفاع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية لبحث التعاون الثنائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد