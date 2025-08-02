سون يعلن رحيله عن توتنهام: القرار الأصعب في مسيرتي

أعلن سون هيونج مين، قائد فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن عزمه مغادرة النادي هذا الصيف بعد مسيرة استمرت 10 سنوات مع السبيرز.

وانضم النجم الكوري الجنوبي إلى توتنهام عام 2015 قادمًا من باير ليفركوزن، ونجح خلال تلك الفترة في تسجيل 173 هدفًا في 454 مباراة.

وكان سون قائداً للفريق عندما توج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي في مايو الماضي، بعد الفوز على مانشستر يونايتد، ليحقق النادي أول لقب له منذ 17 عامًا.

ويبلغ سون من العمر 33 عامًا، ويمتد عقده مع توتنهام حتى عام 2026، إلا أنه ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى نادي لوس أنجلوس إف سي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ووصف سون قراره بالمغادرة بأنه "الأصعب في مسيرته"، خلال حديثه مع وسائل الإعلام إلى جانب المدرب الجديد توماس فرانك، قائلاً: "جئت إلى شمال لندن وأنا طفل صغير لا أتكلم الإنجليزية، والرحيل الآن كرجل ناضج يمثل لحظة فخر كبيرة بالنسبة لي".

ويتواجد فريق توتنهام حاليًا في سيول استعدادًا للموسم الجديد، ومن المتوقع أن يقود سون الفريق كقائد في مباراة ودية أمام نيوكاسل اليوم الأحد، في ما قد يكون ظهوره الأخير مع النادي في بلده الأم.

من جانبه، وصف المدرب توماس فرانك سون بأنه "أسطورة حقيقية لتوتنهام" و"واحد من أعظم لاعبي تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز"، مضيفًا: "إذا كانت هذه مباراته الأخيرة، فليس هناك مكان أفضل من اللعب أمام جماهيره في وطنه، لتكون نهاية جميلة لمسيرته مع النادي".

ويستعد توتنهام لمواجهة باريس سان جيرمان في كأس السوبر الأوروبي يوم 13 أغسطس، لكن من غير المتوقع مشاركة سون في اللقاء إذا تم انتقاله قبل ذلك الموعد.