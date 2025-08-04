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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

أدلى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ  بلجنة مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية بالمعادي. 
 

وأكد محافظ القاهرة ان غرفة العمليات المركزية التى أقامتها المحافظة  للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية تتابع عملية استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم  حوالى٨.٥٤٤.٣١٩ ناخب موزعون علي ٥٤٤ لجنة فرعية داخل ٣٣٦ مركز انتخابي .  
 

وأكد محافظ القاهرة عقب إدلائه بصوته على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات .

وأكد محافظ القاهرة على أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات .

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة انتخابات مجلس الشيوخ

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