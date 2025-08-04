وزير الطيران يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025 بمصر الجديدة

أدلى سامح حفني، وزير الطيران المدني، بصوته صباح اليوم الاثنين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك داخل لجنة مدرسة التحرير في مصر الجديدة.

وانطلقت عملية التصويت داخل مصر من صباح اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 5 أغسطس، بعد إتمام الاقتراع الخارجي للمصريين في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، يُسمح بالاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ لأكثر من 68 مليون ناخب في 8.286 لجنة انتخابية موزعة على مستوى الجمهورية.

وشهد محيط اللجنة إجراءات أمنية منظمة لتسهيل دخول الناخبين، وسط تواجد عناصر من قوات الشرطة لتأمين عملية التصويت.

وتستمر عملية التصويت اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، بإشراف قضائي كامل داخل 8،286 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية.