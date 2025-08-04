أعمال فنية دينية| تعليق مفيدة شيحة على لقاء نقيب الممثلين ووزير الأوقاف

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على لقاء نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، بشأن مناقشة تقديم أعمال فنية دينية.



وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، إن لقاء رائع تم بين الدكتور أشرف زكي ووزير الاوقاف وجرى الحديث عن تقديم أعمال دينية الفترة المقبلة.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أننا في أشد الحاجة لمثل هذه الأعمال الفنية عن الشخصيات الدينية.

ومن جانبه قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن أشكر وزير الأوقاف على استقباله، وستمضي بروتوكول هام مع الوزارة، متابعا أن تم الانتهاء من كتابة عمل ديني سيتم إنتاجه قريبا.

وأضاف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن الكاتب محمد السيد عيد كتب عمل هام من الصحابة ستبدأ في تنفيذه قريبا، مشيرا إلى أن شكلنا لجنة لرصد أي مخالفات أو انتهاكات لحقوق الفنانين.

