علاء عز: منظومة خفض الأسعار والتيسيرات الحكومية تدعم استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الأسواق المحلية.

وأوضح عز خلال اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق مع اتحاد الغرف التجارية اليوم الاثنين أن الحكومة قدمت حزمة من التيسيرات لدعم هذه المنظومة، شملت تسهيلات ضريبية وجمركية، وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يساهم في خفض تكلفة السلع المطروحة بالأسواق ويضمن توافرها بالكميات الكافية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي في نجاح هذه المبادرة من خلال التزامه بخفض هوامش الربح وضخ المزيد من السلع في السوق، مؤكدًا أن الهدف المشترك بين الحكومة والتجار هو خدمة المواطن الذي تحمل الكثير خلال السنوات الماضية، ويستحق أن يجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية في صورة أسعار عادلة وتوافر للسلع.

وشدد أمين عام اتحاد الغرف التجارية على أن استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وفق معايير شفافة وآليات متابعة دقيقة، سيؤدي إلى استقرار طويل الأمد للأسواق، وتحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر، بما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية ويصب في صالح المواطن المصري أولًا وأخيرًا.