قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: غلق صناديق الاقتراع وحفظها في أماكنها المخصصة لذلك
المهاجم الفلسطيني حسم الأمر.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
تفاصيل جديدة بشأن تيك توك بعد قرار حذف 2.9 مليون.. فيديو
وزير المالية يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ
القومي للمرأة: السيدات تتصدر المشهد بأول أيام انتخابات مجلس الشيوخ
شهيدان وعدة إصابات في قصف للاحتلال شمال مدينة غزة
عاقبها بوصلة تعذيب.. الإعدام لقاتـ.ل نجلته الخصوص بالقليوبية
إغلاق تيك توك في مصر| هل يهدد ويربك بيئة الاستثمار الرقمي؟.. خبير يجيب
المصريين الأحرار: نخوض معركة الشيوخ.. وجولات مكثفة لمرشحي الحزب وأماناته
سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي
بعد مد وقت الانتخابات.. أحمد موسي: مؤشر إيجابي لحرص المواطنين على المشاركة
حجب التيك توك في مصر في هذه الحالة.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

اقبال كبير على لجان التصويت في انتخابات الشيوخ بالقليوبية

انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
إبراهيم الهواري

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية تزايدا في أعداد الناخبين المتوافدين على مقار لجان التصويت، عقب انتهاء فترة الراحة من الساعة الثالثة وحتي الساعة الرابعة مساء اليوم الإثنين، حيث شهد محيط اللجان إقبالا كبيرا من الشباب وتزايد الأعداد في الفترة المسائية، في تأكيد لحرص الجميع على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

من ناحية أخرى قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ لعام 2025 في يومها الأول، وشملت الجولة عدداً من اللجان في مدن بنها، كفر شكر، طوخ، وقليوب.

واستهل المحافظ جولته بمدينة بنها، حيث تفقد لجنة مدرسة ابن خلدون الابتدائية ولجان مدرسة أبو عبيدة بن الجراح للتعليم الأساسي الإعدادية المشتركة بقرية نقباس. وفي مركز كفر شكر، تابع سير العمل في لجان مدرسة الحرية ومدرسة الشهيد مصطفى شوقي فهيم الابتدائية بقرية المنشأة الكبرى. 

كما شملت الجولة تفقد لجنة مدرسة محمد عبد الحميد حسن للغات بمدينة طوخ، ولجان مدرستي سعد الدين الشاذلي وطنان الثانوية بنين في مدينة قليوب.

وخلال تفقده للجان، حرص المهندس أيمن عطية على الاطمئنان على انتظام الأجواء الانتخابية وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسيدات، للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة. 

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكداً على أن جميع المقار الانتخابية مجهزة لاستقبال الناخبين وتوفير كافة التسهيلات اللازمة.

من جانبها، أفادت غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة عن رصدها لإقبال كثيف من المواطنين على اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء القليوبية منذ الساعات الأولى لفتح أبواب الاقتراع، وبمشاركة واسعة من كافة فئات المجتمع.

وأشاد محافظ القليوبية بالمشاركة الفعالة التي شهدتها الساعات الأولى من الانتخابات، مؤكداً أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم ومتحضر دون أي معوقات مشيرا إلى أن هذا الإقبال دليل على وعي الشعب المصري وعزمه على استكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

تنسيق الجامعات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

ترشيحاتنا

محمد رشاد

محمد رشاد يعلن خطوبته: يا أجمل هدية من ربنا

محمد فضل شاكر

تبدأ بأسبانيا.. محمد فضل شاكر يكشف عن جولته الغنائية في شهر أغسطس

بوسي

بوسي تتألق بإطلالة ناعمة في أحدث ظهور على إنستجرام

بالصور

بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول تخبر شريكك بالحب دون أن تنطقها

بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها
بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها
بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها

بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا

بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا
بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا
بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا

احذر فاكهة الصيف.. أضرار المانجو على جسمك ومريض السكر

اضرار المانجو
اضرار المانجو
اضرار المانجو

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

فيديو

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد