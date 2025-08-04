اقبال كبير على لجان التصويت في انتخابات الشيوخ بالقليوبية

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية تزايدا في أعداد الناخبين المتوافدين على مقار لجان التصويت، عقب انتهاء فترة الراحة من الساعة الثالثة وحتي الساعة الرابعة مساء اليوم الإثنين، حيث شهد محيط اللجان إقبالا كبيرا من الشباب وتزايد الأعداد في الفترة المسائية، في تأكيد لحرص الجميع على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

من ناحية أخرى قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ لعام 2025 في يومها الأول، وشملت الجولة عدداً من اللجان في مدن بنها، كفر شكر، طوخ، وقليوب.

واستهل المحافظ جولته بمدينة بنها، حيث تفقد لجنة مدرسة ابن خلدون الابتدائية ولجان مدرسة أبو عبيدة بن الجراح للتعليم الأساسي الإعدادية المشتركة بقرية نقباس. وفي مركز كفر شكر، تابع سير العمل في لجان مدرسة الحرية ومدرسة الشهيد مصطفى شوقي فهيم الابتدائية بقرية المنشأة الكبرى.

كما شملت الجولة تفقد لجنة مدرسة محمد عبد الحميد حسن للغات بمدينة طوخ، ولجان مدرستي سعد الدين الشاذلي وطنان الثانوية بنين في مدينة قليوب.

وخلال تفقده للجان، حرص المهندس أيمن عطية على الاطمئنان على انتظام الأجواء الانتخابية وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسيدات، للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكداً على أن جميع المقار الانتخابية مجهزة لاستقبال الناخبين وتوفير كافة التسهيلات اللازمة.

من جانبها، أفادت غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة عن رصدها لإقبال كثيف من المواطنين على اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء القليوبية منذ الساعات الأولى لفتح أبواب الاقتراع، وبمشاركة واسعة من كافة فئات المجتمع.

وأشاد محافظ القليوبية بالمشاركة الفعالة التي شهدتها الساعات الأولى من الانتخابات، مؤكداً أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم ومتحضر دون أي معوقات مشيرا إلى أن هذا الإقبال دليل على وعي الشعب المصري وعزمه على استكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.