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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Redmi 15 5G ينطلق في أوروبا.. بطارية قوية و شاشة سريعة وسعر مميز

Redmi 15 5G
Redmi 15 5G
احمد الشريف

ظهرت هواتف Redmi 15 5G في المتاجر الأوروبية قبل الإطلاق الرسمي، خاصة في بولندا وألمانيا، بسعر يبدأ من حوالي 232 يورو (حوالي 240 دولارًا) للطراز الأساسي الذي يضم 4 GB من الذاكرة العشوائية و128 GB تخزين داخلي.

 تؤكد هذه الخطوة استراتيجية Redmi لإطلاق نُسخة 5G سريعة وسهلة الوصول ضمن فئة الهواتف الاقتصادية.

بطارية هائلة تدوم يومين من الاستخدام

يُعد أبرز ما يميّز Redmi 15 5G هو البطارية العملاقة بسعة 7000 mAh، مدعومة بشحن سريع بقدرة 33 واط. وفق Xiaomi Malaysia، يُمكن للهاتف أن يستغني عن الشحن لمدة يومين تقريبًا، مما يجعله مناسبًا للمستخدمين الذين يعتمدون على الهاتف بشكل مكثف.

شاشة عملاقة واستجابة مذهلة بمعدل 144 Hz

يحمل الجهاز شاشة IPS بحجم 6.9 بوصة بدقة Full HD+، مع معدل تحديث فائق السرعة يبلغ 144 هرتز.

 يجعل هذا التصفح والألعاب والتطبيقات اليومية أكثر سلاسة وخالية من البطء، وهذه الميزة لا تزال نادرة في أجهزة بهذا السعر .

الأداء متوازن مع Snapdragon 6s Gen 3

يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3، وهو شريحة متوسطة توفّر أداء موثوقًا في التعامل اليومي والتطبيقات الاجتماعية والألعاب الخفيفة.

يأتي الهاتف بذاكرة 4 GB و128 GB للتخزين، ويُوفّر أيضًا دعم هنا للبطاقات الذاكرة الخارجية وفتحة شريحة مزدوجة .

كاميرات أساسية تكمل المواصفات

زُوّد الجهاز بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر ثانوي بدقة 8 ميجابكسل للزاوية الواسعة. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 MP وتُخفي داخل نتوء صغير من نوع Waterdrop. وهي صورة مناسبة لفئته السعرية بدعم تصوير لائق وتطبيقات اجتماعية ووثائقية.

تصميم عملي ووزن في حدود التحمّل

بالرغم من البطارية الكبيرة، يتمتع Redmi 15 5G بسمك يبلغ نحو 8.55 مم ووزن تقريبًا 224 جرامًا. كما يدعم الهاتف شريحة NFC وقارئ بصمة جانبي وتصنيف مقاومة خفيف IP64 ضد الغبار والرشّ .

خلاصة التقرير

مع Redmi 15 5G، تُظهر Xiaomi مرة أخرى أنها يمكنها تزويد المستخدم الأوروبي بميزات غير متوقعة: شاشة ضخمة وسريعة 144 Hz، بطارية قوية 7000 mAh، أداء مقبول بشريحة Snapdragon حديثة، كل ذلك بأسعار تبدأ من 232 يورو.

تجسد هواتف Redmi بهذا المستوى توازنًا مثاليًا بين قيمة المال وتجربة استخدام متقدمة في الفئة الاقتصادية.

Redmi 15 5G Redmi Redmi 15

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