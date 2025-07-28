بطارية عملاقة وسعر معقول.. مواصفات هاتف Redmi 15 5G من شاومي

أطلقت شاومي هاتف Redmi Note 14 SE 5G , ويشترك الهاتف في مواصفات Redmi Note 14 5G الذي أُطلق العام الماضي.

ريدمي نوت 14 SE 5G

يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED فائقة الوضوح (FHD+) مقاس 6.67 بوصة (1080×2400 بكسل) مع خيارات لمعدلات التحديث 60 هرتز، و90 هرتز، و120 هرتز.

وتوفر الشاشة معدل أخذ عينات لمس فوري يبلغ 2160 هرتز، وسطوعًا يصل إلى 2100 شمعة/م²، وعمق ألوان 10 بت. الشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5.

ميزات هاتف يدمي نوت 14 SE 5G

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 7025 Ultra 6nm ووحدة معالجة رسوميات IMG BXM-8-256. يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت من نوع LPDDR4X وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقة microSD. يعمل بنظام Android 15 مع نظام HyperOS من شاومي.

تعد الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر سوني LYT-600 بحجم 1/1.95 بوصة وفتحة عدسة f/1.5، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 20 ميجابكسل.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5110 مللي أمبير/ساعة مع شحن سريع بقدرة 45 واط وتشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء، ومنفذ صوت 3.5 ملم، ومكبرات صوت ستيريو، وتقنية Dolby Atmos، وشهادة الصوت عالي الدقة، ومقاومة الغبار والرذاذ IP64. يزن الهاتف 190 جرامًا، وتبلغ أبعاده 162.4×75.7×7.99 ملم.

السعر والتوافر



سعر هاتف Redmi Note 14 SE 5G هو 14,999 روبية هندية لطراز 6 جيجابايت + 128 جيجابايت. سيتوفر ابتداءً من 7 أغسطس.