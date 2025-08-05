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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وكيل اللاعب حسم الأمر.. هل ينتقل الجزائري آدم وناس إلى الزمالك؟

آدم وناس
آدم وناس
أحمد أيمن

كشف موقع «ترانسفير ماركت»، المتخصص في الإحصائيات الرياضية، عن اقتراب نادي الزمالك من التعاقد مع اللاعب الجزائري آدم وناس، بنسبة تصل إلى 76%.. فما حقيقة الأمر؟

يأتي ذلك في إطار تحرك إدارة نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق، استعدادا للموسم الجديد؛ إذ يسعى النادي للتعاقد مع جناح مميز، وصانع ألعاب قادر على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة.

صفقات الزمالك الجديدة 

تعاقد نادي الزمالك مع 8 صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضمت قائمة الصفقات كلاً من، الحارس المهدي سليمان في صفقة انتقال حر لتدعيم مركز حراسة المرمى، والمدافع محمد إسماعيل قادماً من نادي زد لمدة 5 مواسم.

هذا بالإضافة إلى أحمد ربيع من البنك الأهلى وأحمد شريف وعمرو ناصر من فاركو، الذين وقعوا جميعاً على عقود لمدة خمس سنوات.

كما عزز الزمالك صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الأنجولي شيكو بانزا، أحد أبرز الأسماء في خط الهجوم، بالإضافة إلى المغربي عبد الحميد معالي.

على صعيد آخر، غادر الزمالك أكثر من لاعب، وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو الذي انتقل إلى صفوف الغريم، النادي الأهلي، كما فقد الفارس الأبيض اثنين آخرين من أساطيره، وهما محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي، بعد قرار اعتزالهما كرة القدم نهائيًا.

من هو آدم وناس؟

يبلغ النجم الجزائري آدم وناس من العمر 28 عاما، ويمتلك خبرات كبيرة، بعدما لعب في عدة أندية أوروبية، أبرزها نابولي الإيطالي، ونيس الفرنسي، بالإضافة إلى تجربته الأخيرة مع نادي السد القطري.

ويُجيد آدم وناس اللعب في مركز الجناح الأيمن، وصانع الألعاب، ما يجعله خيارا مناسبا للزمالك، في ظل احتياجات الفريق الفنية، سواء على مستوى الدوري المحلي أو المشاركات القارية.

هل ينتقل آدم وناس إلى الزمالك؟

نفى روي بيدرو ألفيس، وكيل أعمال الدولي الجزائري آدم وناس، بخصوص ما تردد حول وجود مفاوضات بين اللاعب والزمالك وانتقاله إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال ألفيس في تصريحات صحفية: “غير صحيح تماماً ما يتردد عن وجود مفاوضات مع الزمالك أو أي ناد مصري في الوقت الراهن”.

وأضاف: “نحن بالفعل في محادثات مع عدد من الأندية، لكن الدوري المصري ليس ضمن خطط اللاعب في الوقت الحالي، ربما في المستقبل يحدث ذلك، لكن اليوم، وفي سن الـ28، وهو في كامل لياقته وإمكاناته، لا يفكر آدم في هذه الوجهة”.

واختتم: “لا أعلم من يروج لهذه الشائعات، لكنها غير صحيحة تماماً، اللاعب يركز على خطط مختلفة تناسب مرحلته الحالية”.

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