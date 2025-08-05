الزمالك يكثف مفاوضات ضم حامد حمدان من بتروجت

كثف مسؤولو نادي الزمالك مفاوضاتهم مع نادي بتروجت خلال الساعات الماضية، من أجل التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان، لاعب وسط الفريق البترولي، وذلك ضمن خطة التدعيمات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر داخل النادي البترولي أن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، وجون إدوارد، المدير الرياضي، عقدا جلسة مع إدارة بتروجت يوم الأحد الماضي لمناقشة تفاصيل الصفقة والتفاوض بشأن انتقال اللاعب إلى القلعة البيضاء.

وأشار المصدر إلى أن إدارة بتروجت لم تحسم موقفها بعد، ولم ترد بشكل رسمي على عرض الزمالك، كما لم تُحدد أي مطالب مالية للاستغناء عن اللاعب حتى الآن.

وينتظر نادي الزمالك موقف بتروجت النهائي لحسم الصفقة في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد.