كشف الإعلامي أحمد حسن عن سباق الزمالك لإنها صفقة اللاعب حامد حمدان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كتب أحمد حسن :"الزمالك يسابق الزمن لإنهاء صفقة حامد حمدان قبل غلق باب القيد غدا".

أثار اللاعب حامد حمدان الجدل بمنشو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" تزامناً مع أنباء انتقاله لنادي الزمالك فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

منشور لـ حامد حمدان يثير الجدل:

وكتب حامد حمدان: "الأمان الوحيد لك هو الله سبحانه وتعالى، عندما قال: (يا موسى إني أنا الله)، لا تفكر في قوة الظروف، ولا في قوة البشر، ولا في قوة المال، بل فكر في قوة الله سبحانه. وكن قريبًا منه، فهو الحافظ لك في جميع الأحوال."