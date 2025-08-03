حامد حمدان ينتظر جدية التفاوض لحسم انتقاله للزمالك

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن مصير صفقة انتقال لاعب بتروجيت حامد حمدان إلى صفوف نادي الزمالك، والتي تعد من أبرز الملفات المثيرة للجدل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير، خلال برنامجه على قناة "ون تايم سبورت" لو الزمالك دخل في جولة جديدة جدية، سيتعاقد مع حامد حمدان في إشارة إلى أن رغبة اللاعب والنادي قد تسهل إتمام الصفقة سريعًا حال توفر الجدية الكافية في المفاوضات.

وتعاقد نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حتى الآن مع 8 صفقات جديدة، أبرزها المهدي سليمان، وشيكو بانزا (أنجولا)، وعمرو ناصر، وأحمد شريف، وآدم كايد (فلسطين)، وعبدالحميد معالي (المغرب)، وأحمد ربيع، ومحمد إسماعيل.