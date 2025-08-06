بتوجيهات اللواء كمال الدالي.. الجبهة الوطنية بأكتوبر تستعرض نشاطها خلال انتخابات الشيوخ

شهدت مدينة السادس من أكتوبر على مدار يومي انتخابات مجلس الشيوخ، نشاطا ميدانيا مكثفا لأمانات الحزب، في مشهد يعكس الالتزام الحزبي والحرص على دعم العملية الديمقراطية، وذلك في إطار التوجيهات الصادرة من اللواء محمد كمال الدالي، أمين عام حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة، وشريف عناني، أمين التنظيم بالمحافظة.

ونظّمت أمانة قسم ثاني أكتوبر بحزب الجبهة الوطنية جولات ميدانية مكثفة لمتابعة سير العملية الانتخابية داخل اللجان، والاطمئنان على تيسير مشاركة المواطنين.

وشارك في الجولة القيادية كل من وحيد القماح، أمين مساعد الأمين العام ورئيس قطاع أكتوبر، وأحمد مدكور، أمين مساعد التواصل الجماهيري بمحافظة الجيزة، ومنتصر هريدي، أمين عام الحزب بقسم ثاني أكتوبر.

وأكد منتصر هريدي أن الجولات جاءت تنفيذا مباشرا لتعليمات اللواء كمال الدالي، مشيرا إلى أن التواجد الفعال في محيط اللجان الانتخابية هدفه تقديم الدعم اللوجستي والمعنوي للمواطنين، والتأكد من تهيئة الأجواء المناسبة للمشاركة الفعّالة.

وأضاف أن الجولة شهدت مشاركة عدد كبير من قيادات وأعضاء الحزب من مختلف أمانات محافظة الجيزة، في إطار خطة الحزب لتعزيز التفاعل الجماهيري وتكثيف الجهود التنظيمية خلال فترة الانتخابات، دعمًا لمرشحي الحزب وتحقيقا لأهدافه الوطنية.

وتأتي هذه التحركات الميدانية ضمن استراتيجية أوسع لحزب الجبهة الوطنية في محافظة الجيزة، تهدف إلى تعزيز التواجد السياسي للحزب، والتأكيد على دوره المحوري في دعم الاستحقاقات الوطنية، من خلال الحشد والتنظيم والتواصل المباشر مع المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.