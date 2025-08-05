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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

​الجبهة الوطنية بدهب ينظم مسيرة لدعم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

مسيرة حزب الجبهة الوطنية بدهب
مسيرة حزب الجبهة الوطنية بدهب
ايمن محمد

​نظمت أمانة حزب "الجبهة الوطنية" بمدينة دهب في جنوب سيناء، مسيرة حاشدة لدعم المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في يومها الثاني والأخير.

تأتي هذه المسيرة في إطار أهداف الحزب الرامية إلى دفع عجلة العمل السياسي وحث المواطنين على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واختيار من يمثلهم.

​انطلقت المسيرة من منطقة "دهب سكوير" وجابت الشوارع الرئيسية للمدينة، متجهةً نحو اللجان الانتخابية. وردد المشاركون شعارات حماسية مثل: "انزل وشارك، وصوتك أمانة، واختار من يمثلك"، بالإضافة إلى "تحيا مصر".

​وأشاد المشاركون بالتنظيم المميز للمسيرة، مؤكدين على تعاون جميع كوادر أمانة الحزب في دهب للمشاركة بفعالية.

​من جانبه، أكد السيد الخراشي، أمين الحزب بدهب، على جودة التنظيم والاستعدادات التي اتخذتها الهيئة العامة للانتخابات ومحافظة جنوب سيناء للعملية الانتخابية. كما أثنى على دور رجال الأمن والجهات في تأمين اللجان. وأشار إلى أن جميع كوادر الحزب في دهب عملت بجهد لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

جدير بالذكر أن مدينة دهب تضم لجنتين انتخابيتين: إحداهما للرجال (4313 ناخبًا)، والأخرى للسيدات (4867 ناخبة)، ليبلغ إجمالي عدد الناخبين بالمدينة 9180 ناخبًا وناخبة.

​وتجري انتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء في 15 مقرًا انتخابيًا يضم 18 لجنة فرعية موزعة على مدن المحافظة.

جنوب سيناء الجبهة الوطنية المشاركة الإيجابية دهب

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